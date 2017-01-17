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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Барк «Седов» совершит два рейса в 2017 году
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 12:13

Барк «Седов» совершит два рейса в 2017 году


РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Барк Росрыболовства «Седов» готовится совершить два рейса в рамках учебной навигации 2017 года, сообщает пресс-служба МГТУ. Курсантам предстоит принять участие в крупнейших морских фестивалях Европы, а также в традиционной международной регате больших парусных судов.

Сейчас экипаж «Седова» и рабочие предприятия ООО «Судоремонт-Запад» ведут подготовку к плановому ремонту барка в порту Светлый в Калининградской области. Уже завершен косметический ремонт ряда внутренних помещений, в том числе курсантских кубриков и кают экипажа. Планируется ремонт в спортзале и кладовых, замена шкотов и гитовых прямых парусов, а также приводятся в порядок блоки парусного вооружения.

Кроме того, уже проведена ревизия радиооборудования, продолжаются работы по профилактическому ремонту судовой метеостанции. Предстоит дефектовка холодильной установки, главного двигателя, системы кондиционирования воздуха, трубопровода и танков. Планируется, что барк выйдет в море в конце апреля.

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