Барк «Седов» совершит два рейса в 2017 году

17 Января 2017 года, 12:13

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Барк Росрыболовства «Седов» готовится совершить два рейса в рамках учебной навигации 2017 года, сообщает пресс-служба МГТУ. Курсантам предстоит принять участие в крупнейших морских фестивалях Европы, а также в традиционной международной регате больших парусных судов.

Сейчас экипаж «Седова» и рабочие предприятия ООО «Судоремонт-Запад» ведут подготовку к плановому ремонту барка в порту Светлый в Калининградской области. Уже завершен косметический ремонт ряда внутренних помещений, в том числе курсантских кубриков и кают экипажа. Планируется ремонт в спортзале и кладовых, замена шкотов и гитовых прямых парусов, а также приводятся в порядок блоки парусного вооружения.

Кроме того, уже проведена ревизия радиооборудования, продолжаются работы по профилактическому ремонту судовой метеостанции. Предстоит дефектовка холодильной установки, главного двигателя, системы кондиционирования воздуха, трубопровода и танков. Планируется, что барк выйдет в море в конце апреля.