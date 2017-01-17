Молоко для мурманских школьников подорожало на 30 копеек

18 Января 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ — Региональный размер расходов для предоставления бесплатного молока обучающимся государственных областных общеобразовательных организаций увеличился с 11,38 рублей до 11,68 рублей в день. Соответствующие изменения в действующее постановление правительства Мурманской области были внесены 13 января.

Напомним, что согласно закону Мурманской области «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» и постановлениям областного правительства всем ученикам 1-4 классов полагается 200 мл бесплатного молока, кисломолочного продукта или сока ежедневно. Эти меры являются дополнительным видом питания для всех учеников начальной школы и финансируются за счет отдельной субвенции.

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