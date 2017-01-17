В кандалакшской школе 3 класса закрыты из-за ОРВИ

18 Января 2017 года, 10:53

КАНДАЛАКША/ 18 января/ БИ-ПОРТ — В целях недопущения распространения заболеваний ОРВИ и гриппом среди обучающихся, в школе №19 в Кандалакше для учеников трёх классов будет приостановлен учебный процесс.

Ученики классов 6Б, 8А и 9Б не будут учиться в течение 6 дней, с 17 по 22 января 2016 года.

Порог заболеваемости в 6Б составляет 45% от общего количества обучающихся, в 8А — 66%, в 9Б — 36% заболеваемости от общего количества обучающихся.

В связи с необходимостью остановки учебного процесса в этих классах будут сокращены дополнительные и весенние каникулы.

Ранее Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин заявил, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе ниже порогового уровня на 20%.

Фото: Twitter