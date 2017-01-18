У МГТУ истёк срок государственной аккредитации по подготовке аспирантов

19 Января 2017 года, 10:36

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ - 31 декабря 2016 года у Мурманского государтсвенного технического университета истек срок государственной аккредитации ФГБОУ ВО «МГТУ» по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Об этом «Би-порту» сообщил ректор университета Сергей Агарков. В настоящий момент вуз ведёт подготовку к государственной аккредитации на последующий период.

«Подчеркну, что необходимые документы будут подаваться только по тем специальностям и направлениям, условия реализации программ по которым полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и профилю Мурманского государственного технического университета», - отметил Агарков.

Он также сообщил, что для проведения необходимых процедур будут приглашены специалисты Рособрнадзора.

Специалисты Рособрнадзора будут приглашены для проведения необходимых процедур в установленном порядке.

В марте 2016 года Рособранадзор лишил МГТУ аккредитации по ряду гуманитарных направлений образовательной деятельности за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся. Тогда вуз намеревался отстаивать акредитацию в судебном порядке, однако уже в июне руководство приняло решение не втягиваться в судебные тяжбы и «не будет распыляться на те направления, которые не являются традиционными».