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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Кольская АЭС: «Инженерная олимпиада школьников» - первый шаг к получению целевого направления
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 12:16

Кольская АЭС: «Инженерная олимпиада школьников» - первый шаг к получению целевого направления


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Город Полярные Зори 22 января уже во второй раз станет площадкой для проведения «Инженерной олимпиады школьников». Олимпиада организована АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» в городах расположения атомных станций.

Победители и призеры получат значительные льготы при поступлении в вузы России. Результаты олимпиады также будут учитываться при формировании целевого отбора в вузы, осуществляющие подготовку специалистов в интересах АО «Концерна Росэнергоатом».

Олимпиада будет проводиться в Атомклассе СОШ №4 города Полярные Зори в 10:00. Чтобы принять участие в испытаниях, желающим необходимо пройти предварительную регистрацию здесь.

В этом году задания для школьников 9–11 классов посвящены современной инженерной физике – «Физика в технике», «Физика в жизни человека» или «Как это работает?». Подготовка заданий для олимпиады и подведение итогов осуществляется Обнинским институтом атомной энергетики «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», который готовит квалифицированные кадры для атомной отрасли.

Олимпиада проводится в два этапа – отборочный и заключительный. Будущие инженеры, показавшие высокие результаты в первом туре, примут участие в финале, который состоится 12 февраля.

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