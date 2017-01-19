Кольская АЭС: «Инженерная олимпиада школьников» - первый шаг к получению целевого направления

19 Января 2017 года, 12:16

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Город Полярные Зори 22 января уже во второй раз станет площадкой для проведения «Инженерной олимпиады школьников». Олимпиада организована АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» в городах расположения атомных станций.

Победители и призеры получат значительные льготы при поступлении в вузы России. Результаты олимпиады также будут учитываться при формировании целевого отбора в вузы, осуществляющие подготовку специалистов в интересах АО «Концерна Росэнергоатом».

Олимпиада будет проводиться в Атомклассе СОШ №4 города Полярные Зори в 10:00. Чтобы принять участие в испытаниях, желающим необходимо пройти предварительную регистрацию здесь.

В этом году задания для школьников 9–11 классов посвящены современной инженерной физике – «Физика в технике», «Физика в жизни человека» или «Как это работает?». Подготовка заданий для олимпиады и подведение итогов осуществляется Обнинским институтом атомной энергетики «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», который готовит квалифицированные кадры для атомной отрасли.

Олимпиада проводится в два этапа – отборочный и заключительный. Будущие инженеры, показавшие высокие результаты в первом туре, примут участие в финале, который состоится 12 февраля.