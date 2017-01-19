Геологи проследят развитие Сибирского региона и Арктики за миллиард лет

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений!
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Экология - не просто лейтмотив 2017 года
 
 
 
 

Курсы валют 19.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9963
0,9660
1 USD
Доллар США
59,1830
-0,2185
1 EUR
Евро
63,2252
-0,0612
10 NOK
Норвежских крон
69,9323
-0,0481
10 SEK
Шведских крон
66,5262
-0,1706
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»
19 Января 2017, 14:40
«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»
Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
19 Января 2017, 12:53
Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
МДЦ планируют включить в состав Мурманской областной больницы
19 Января 2017, 11:40
МДЦ планируют включить в состав Мурманской областной больницы
Зарплата работников учреждений социальной защиты населения увеличилась на 24,3%
19 Января 2017, 11:22
Зарплата работников учреждений социальной защиты населения увеличилась на 24,3%
 
 
 
 

Самое читаемое

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на СРЗ «Нерпа»
18 Января 2017, 20:25
Ухудшение погодных условий ожидается вечером по Мурманской области
18 Января 2017, 16:55
Усиление ветра ожидается в Мурманской области
19 Января 2017, 07:45
В «Севрыбе» откроется новый травмпункт
19 Января 2017, 11:10
18 человек тушили дачу в Кольском районе
19 Января 2017, 08:20
Мурманск искупался в Крещенской проруби. Фотоотчёт
19 Января 2017, 09:04
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » Геологи проследят развитие Сибирского региона и Арктики за миллиард лет
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 15:18

Геологи проследят развитие Сибирского региона и Арктики за миллиард лет


НОВОСИБИРСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Ученые и студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) выясняют, как происходило геологическое развитие Сибирского региона и прилегающей части Арктики миллиард и более лет назад.

Исследование, поддержанное федеральным грантом, не только расширит научные познания о Земле, но и поможет в перспективе обосновать претензии России на расширение границ Арктического шельфа, сообщил ТАСС заведующий кафедрой общей и региональной геологии НГУ, научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Дмитрий Метелкин.

«Поскольку мы восстанавливаем структуру шельфа, выясняем, каким образом он эволюционировал, мы можем проследить, насколько континентальные структуры в пределах сибирской части продолжаются дальше в морские бассейны Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря. Такие исследования востребованы, в том числе и с точки зрения обоснования границ континентального шельфа - насколько далеко он уходит в Северный ледовитый океан», - сказал ученый.

По его словам, другой областью применения полученных знаний может стать поиск полезных ископаемых. Метелкин отметил, что «первым этапом поиска полезных ископаемых, как правило, является формирование самых разнообразных геологических карт, которые отражают структуру региона». Эта информация при таком картировании может быть использована.

При этом он подчеркнул, что основной задачей ученых все же является расширение фундаментальных знаний: как выглядела и развивалась планета, как перемещались крупные континентальные массивы, что с ними происходило. Современный шельф Арктики представлен отдельными крупными тектоническими единицами, которые в свое время формировали единый континентальный массив (Арктиду), а сегодня разбиты на части. В рамках гранта сибирским ученым предстоит обосновать палеогеографию, то есть положение этих отдельных блоков в связи с Сибирским континентальным массивом.

На свои исследования ученые получат около 15 млн рублей на три года. Всего же Министерство образования и науки России на прошлой неделе выбрало семь научных проектов НГУ, которые получат господдержку в сумме свыше 111 млн рублей.

Фото: © Пресс-служба Геологического института

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманск больше не самый северный город на панорамах Яндекса
2.
В Архангельске создадут лабораторию арктического биомониторинга
3.
Комплекс «Триумф» усилит противовоздушную оборону Северного флота в 2017 году
4.
В Арктике найдена зубастая птица возрастом 90 млн лет
5.
Тенденция к уменьшению ледового покрова в Арктике сохраняется
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта