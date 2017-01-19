Геологи проследят развитие Сибирского региона и Арктики за миллиард лет

19 Января 2017 года, 15:18

НОВОСИБИРСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Ученые и студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) выясняют, как происходило геологическое развитие Сибирского региона и прилегающей части Арктики миллиард и более лет назад.

Исследование, поддержанное федеральным грантом, не только расширит научные познания о Земле, но и поможет в перспективе обосновать претензии России на расширение границ Арктического шельфа, сообщил ТАСС заведующий кафедрой общей и региональной геологии НГУ, научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Дмитрий Метелкин.

«Поскольку мы восстанавливаем структуру шельфа, выясняем, каким образом он эволюционировал, мы можем проследить, насколько континентальные структуры в пределах сибирской части продолжаются дальше в морские бассейны Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря. Такие исследования востребованы, в том числе и с точки зрения обоснования границ континентального шельфа - насколько далеко он уходит в Северный ледовитый океан», - сказал ученый.

По его словам, другой областью применения полученных знаний может стать поиск полезных ископаемых. Метелкин отметил, что «первым этапом поиска полезных ископаемых, как правило, является формирование самых разнообразных геологических карт, которые отражают структуру региона». Эта информация при таком картировании может быть использована.

При этом он подчеркнул, что основной задачей ученых все же является расширение фундаментальных знаний: как выглядела и развивалась планета, как перемещались крупные континентальные массивы, что с ними происходило. Современный шельф Арктики представлен отдельными крупными тектоническими единицами, которые в свое время формировали единый континентальный массив (Арктиду), а сегодня разбиты на части. В рамках гранта сибирским ученым предстоит обосновать палеогеографию, то есть положение этих отдельных блоков в связи с Сибирским континентальным массивом.

На свои исследования ученые получат около 15 млн рублей на три года. Всего же Министерство образования и науки России на прошлой неделе выбрало семь научных проектов НГУ, которые получат господдержку в сумме свыше 111 млн рублей.

Фото: © Пресс-служба Геологического института