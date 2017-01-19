МГТУ не будет продлевать аккредитацию по 5 из 14 направлениям аспирантуры

19 Января 2017 года, 16:26

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Из 14 действующих в Мурманском государственном техническом университете направлений подготовки аспирантов, аккредитация продлеваться будет только по девяти. Об этом «Би-порту» сообщили в вузе.

«Гуманитарно-экономические направления подготовки на аккредитацию выноситься не будут, так как они не соответствуют профилю образовательной деятельности технического университета», - пояснили «Би-порту» в образовательном учреждении.

Ранее стало известно, что 31 декабря у университета закончилась государственная аккредитация по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Продление аккредитации планируется провести в течение 2017 года. В случае, если Рособрнадзор выдает приложение к свидетельству о государственной аккредитации, то она будет продлена до 7 марта 2020 года.

У студентов, обучающихся по направлениям, по которым МГТУ не имеет аккредитации, есть несколько вариантов действий. Они могут продолжить обучение и получить диплом МГТУ негосударственного образца, перевестись в другое учебное заведение, имеющее соответствеующую образовательную программу или перевестись с изменением образовательной программы и условий обучения.

Как уточнили в пресс-службе МГТУ, в настоящее время в вузе обучается 179 аспирантов. Назвать точное количество студентов, которых затронет окончание срока действия аккредитации, в учебном заведении затруднились.