Молодым литераторам Мурманской области увеличили губернаторскую премию

23 Января 2017 года, 10:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Марина Ковтун постановила внести изменения в Положение о литературной премии губернатора Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого.

Изменения будут внесены в пункт, который гласит, что премия учреждается для поощрения и материальной поддержки молодых поэтов, прозаиков, драматургов Мурманской области и присуждается ежегодно молодым авторам за лучшую первую книгу или рукопись. В новой редакции не уточняется, что она выдается только за первое произведение. Однако указано, что премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю не более двух раз.

В старой редакции указано, что молодым литераторам вручаются диплом и денежное содержание премии, составляющее 5000 рублей. Теперь они будут получать по 15000.

Фото: plus.google.com