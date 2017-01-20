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Главная » Образование » Молодым литераторам Мурманской области увеличили губернаторскую премию
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 10:46

Молодым литераторам Мурманской области увеличили губернаторскую премию


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ Марина Ковтун постановила внести изменения в Положение о литературной премии губернатора Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого.

Изменения будут внесены в пункт, который гласит, что премия учреждается для поощрения и материальной поддержки молодых поэтов, прозаиков, драматургов Мурманской области и присуждается ежегодно молодым авторам за лучшую первую книгу или рукопись. В новой редакции не уточняется, что она выдается только за первое произведение. Однако указано, что премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю не более двух раз.

В старой редакции указано, что молодым литераторам вручаются диплом и денежное содержание премии, составляющее 5000 рублей. Теперь они будут получать по 15000.

Фото: plus.google.com

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