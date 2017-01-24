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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » «Siemens» продлит конкурс для старшеклассников
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 12:00

«Siemens» продлит конкурс для старшеклассников


РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Оргкомитет XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников сообщает о продлении срока приема заявок. Конкурсанты смогут присылать свои проекты до 29 января, после чего работы направят на оценку экспертному совету.

По итогам регионального этапа в начале марта будут определены авторы лучших работ в федеральных округах. Именно они примут участие в финале конкурса в Москве, по результатам которого все победители и призеры, а также их научные руководители получат денежные призы и подарки.

XI Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников стартовал 1 сентября 2016 года. Его главная цель – поддержать идеи талантливых школьников (9-11 классы) и студентов (1-2 курсы учреждений среднего профессионального образования), помочь реализовать их потенциал.

Заявки и работы принимаются через электронную систему по адресу.

Контакты в социальных сетях:

https://twitter.com/Siemens_Russia

https://www.facebook.com/SiemensRussia

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