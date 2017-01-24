«Siemens» продлит конкурс для старшеклассников

24 Января 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Оргкомитет XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников сообщает о продлении срока приема заявок. Конкурсанты смогут присылать свои проекты до 29 января, после чего работы направят на оценку экспертному совету.

По итогам регионального этапа в начале марта будут определены авторы лучших работ в федеральных округах. Именно они примут участие в финале конкурса в Москве, по результатам которого все победители и призеры, а также их научные руководители получат денежные призы и подарки.

XI Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников стартовал 1 сентября 2016 года. Его главная цель – поддержать идеи талантливых школьников (9-11 классы) и студентов (1-2 курсы учреждений среднего профессионального образования), помочь реализовать их потенциал.

Заявки и работы принимаются через электронную систему по адресу.

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