Мурманский детский сад вошёл в число 100 лучших садов России

24 Января 2017 года, 18:14

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ — Мурманский детский сад №123, расположенный на ул. Баумана, 49, второй год подряд входит в число 100 лучших дошкольных учреждений России, сообщают в администрации города Мурманска.

В детском саду внедряются методические разработки и авторские программы по развитию интеллектуальных способностей воспитанников. На базе учреждения работает уникальный центр робототехники, дети также увлекаются конструированием и программированием участвуют в интерактивных играх с применением конструктора, создают комиксы и собирают опытные модели роботов.

«В этом дошкольном учреждении есть все необходимое для многостороннего развития детей: это и комфортные бытовые условия, и материально-техническая база, и высококвалифицированный педагогический состав», - рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина.

Заведующая детским садом Ольга Патлаенко отмечает, что педагоги ведут непрерывный поиск новых методов обучения детей.

«Наша задача – способствовать развитию интеллекта детей с самого раннего возраста, ведь это залог их успешного развития в будущем», - подчеркнула Патлаенко.

Команда детского сада №123 успешно выступает на соревнованиях по робототехнике. В этом году в учреждении планируется провести городской фестиваль научно-технического творчества для воспитанников детских садов.

АГМ