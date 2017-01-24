Юные мурманчане примут участие в мастер-классе экологической акции «Спаси дерево»

24 Января 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 25 января состоится мастер-класс «Маленькой елочке холодно зимой», приуроченный к экологической акции «Спаси дерево» и Году экологии в России.

Дети смастерят маленькую елочку из бросовых материалов: остатков цветной и белой бумаги, ярких иллюстраций старых журналов и газет. В начале мероприятия ребята увидят на экране елочки, запечатленные кистью живописцев и фотохудожниками, а затем приступят к изготовлению поделки. Мастер-класс проведет Руслана Недозорова, педагог дополнительного образования Центра досуга и семейного творчества Мурманска.

На занятиях дети смогут научиться не только творчеству, но и бережному отношению к природным материалам и живой природе.