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Главная » Образование » Юные мурманчане примут участие в мастер-классе экологической акции «Спаси дерево»
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 18:30

Юные мурманчане примут участие в мастер-классе экологической акции «Спаси дерево»


МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 25 января состоится мастер-класс «Маленькой елочке холодно зимой», приуроченный к экологической акции «Спаси дерево» и Году экологии в России.

Дети смастерят маленькую елочку из бросовых материалов: остатков цветной и белой бумаги, ярких иллюстраций старых журналов и газет. В начале мероприятия ребята увидят на экране елочки, запечатленные кистью живописцев и фотохудожниками, а затем приступят к изготовлению поделки. Мастер-класс проведет Руслана Недозорова, педагог дополнительного образования Центра досуга и семейного творчества Мурманска.

На занятиях дети смогут научиться не только творчеству, но и бережному отношению к природным материалам и живой природе.

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