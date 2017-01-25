Студенты Мурманского педагогического колледжа побывали в Гаджиево

25 Января 2017 года, 16:50

ГАДЖИЕВО/ 25 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня студенты Мурманского педагогического колледжа стали участниками мастер-класса «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста», состоявшегося в городе Гаджиево на базе детского сада №6 «Светлячок». Мастер-класс прошел в рамках методического мероприятия «День студента», которое проводил Информационно-методический центр ЗАТО Александровск. «Цель мероприятия – создать условия для передачи опыта работы педагогов ЗАТО, развить у студентов мотивацию к педагогической деятельности», - подчеркнули организаторы.

Ребята приехали в Гаджиево не с пустыми руками: они привезли в подарок творческое выступление – мини-сценки из жизни студентов. Кроме того, они показали участникам мероприятия видеофильм о колледже и возможностях, которые он предоставляет.

После этого студенты приняли участие методической квест-игре и «аукционе» педагогических идей, которые подготовили организаторы мероприятия. «Такие мероприятия, как этот мастер-класс, помогают нам закрепить теоретические знания в области педагогики и детской психологии, а также получить определённый практический опыт», - рассказали студенты колледжа.