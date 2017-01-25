Мурманские гимназисты займутся углубленным изучением ПДД

25 Января 2017 года, 20:18

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в восьмой гимназии Мурманска открыли кабинет по углубленному изучению правил дорожного движения. Он оснащен современным учебным оборудованием: интерактивными пособиями, настольными играми, макетами перекрестков.

Всего в городе девять подобных классов, также в школах открыты четыре учебно-игровые площадки по углубленному изучению ПДД, 11 учреждений оснащены электронными светодиодными схемами безопасных маршрутов.

«Сегодня каждое третье общеобразовательное учреждение в городе имеет соответствующие методические комплекты, необходимое оборудование. Посещать эти площадки могут и ребята из близлежащих школ», – рассказал председатель комитета по образованию администрации Василий Андрианов.

Помимо этого организована совместная работа с ГИБДД УМВД. Проводятся профилактические акции, конкурсы и соревнования. Созданы отряды юных инспекторов дорожного движения, в которые входят около 450 мурманских школьников.

«Создание таких кабинетов очень актуально. Дети должны быть подготовлены к участию в дорожном движении», – подчеркнул врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс. – Со своей стороны сотрудники ГИБДД взяли на себя обязанность принимать участие в профилактических занятиях».

Продолжается реализация проекта «Дорога в школу», в рамках которого отремонтированы проезды к почти 100 социально значимым учреждениям. Для безопасности юных северян в прошлом году установлено 16 светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений.

АГМ