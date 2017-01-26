27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей

26 Января 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ - ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» приглашает выпускников 9-х классов, их родителей, а также всех желающих на День открытых дверей, который состоится 27 января 2017 года (пятница) в 15.00 по адресу: г.Мурманск, ул. Подгорная, 80, актовый зал.

Вы узнаете о правилах приема в колледж, встретитесь с педагогическими работниками, познакомитесь с материально-технической базой колледжа, кабинетами, мастерскими, лабораториями, услышите рассказ о профессиях и специальностях, получаемых в колледже, жизни и учебе студентов.

Напоминаем, что приемная комиссия колледжа начала свою работу по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Режим работы с 9-00 часов до 16-00 часов, кроме воскресенья.

Приглашаем всех желающих!