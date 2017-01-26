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День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей 27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей
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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » 27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей
 
 
 
 
26 Января 2017 года, 13:00

27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей


МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ - ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» приглашает выпускников 9-х классов, их родителей, а также всех желающих на День открытых дверей, который состоится 27 января 2017 года (пятница) в 15.00 по адресу: г.Мурманск, ул. Подгорная, 80, актовый зал.

Вы узнаете о правилах приема в колледж, встретитесь с педагогическими работниками, познакомитесь с материально-технической базой колледжа, кабинетами, мастерскими, лабораториями, услышите рассказ о профессиях и специальностях, получаемых в колледже, жизни и учебе студентов.

Напоминаем, что приемная комиссия колледжа начала свою работу по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Режим работы с 9-00 часов до 16-00 часов, кроме воскресенья.

Приглашаем всех желающих!

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