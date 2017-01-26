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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
 
 
 
 
26 Января 2017 года, 13:15

День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже


МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ - Мурманский педагогический колледж приглашает будущих абитуриентов и их родителей 28 января на День открытых дверей.

Откроет встречу студенческая агитбригада «Новые кадры», которая представит собравшимся музыкальное выступление с рассказом о колледже и профессиях учителя и воспитателя. Представитель администрации колледжа познакомит абитуриентов с историей образовательного учреждения, его традициями, расскажет о программах среднего профессионального образования и правилах приёма в учебное заведение.

На Дне открытых дверей все присутствующие смогут получить исчерпывающие ответы на имеющиеся вопросы.

Начало в 14.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5, аудитория 217.

Приоритеты колледжа — диплом государственного образца, трудоустройство выпускников, бесплатное обучение, поступление без стресса.

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