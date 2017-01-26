День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже

26 Января 2017 года, 13:15

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ - Мурманский педагогический колледж приглашает будущих абитуриентов и их родителей 28 января на День открытых дверей.

Откроет встречу студенческая агитбригада «Новые кадры», которая представит собравшимся музыкальное выступление с рассказом о колледже и профессиях учителя и воспитателя. Представитель администрации колледжа познакомит абитуриентов с историей образовательного учреждения, его традициями, расскажет о программах среднего профессионального образования и правилах приёма в учебное заведение.

На Дне открытых дверей все присутствующие смогут получить исчерпывающие ответы на имеющиеся вопросы.

Начало в 14.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5, аудитория 217.

Приоритеты колледжа — диплом государственного образца, трудоустройство выпускников, бесплатное обучение, поступление без стресса.