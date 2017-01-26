Татьянин день, студенческий бал…

26 Января 2017 года, 16:14

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ - 25 января вся учащаяся молодежь нашей страны отметила свой главный праздник – День российского студенчества. По традиции, в этот день заполярных студентов пригласили на областной бал «Татьянин день», который прошел в стенах Дворца культуры и творчества им. С.М. Кирова.

В этом году в мероприятии приняли участие студенческие делегации из Мурманска и других городов области. По традиции, участниками интересной и насыщенной программы праздника стали и студенты Мурманского педагогического колледжа. Для них Татьянин бал – это одно из самых долгожданных событий года, к которому всегда долго готовятся: заранее подбирают наряды, посещают школу исторических танцев, изучают этикет.

Праздничный вечер начался с того, что студентов пригласили в большой зал Дворца, где перед ними с приветственной речью выступила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она поздравила молодежь с праздником и пожелала им здоровья, успехов, достойных оценок, новых встреч и побед.

Затем под руководством профессиональных танцоров студенты разучили и исполнили несколько танцев, среди которых были вальс и полонез. В уютной обстановке каждый смог продемонстрировать свои великолепные наряды, похвастаться артистичностью, культурой речи и эрудицией. В Салоне светских игр, который в этом году прошел под девизом «Энергия будущего», всех ждали выступления творческой молодежи Мурманска и игровые площадки, отражающие интересы, увлечения и настроение современного студента.

«Студенчество – самая прекрасная пора. Это время насыщено новыми знаниями, полезными знакомствами, интересными событиями. Татьянин бал для нас – именно такое событие, яркое и красивое, которое запомнится действительно надолго!», - поделились впечатлениями студенты педагогического колледжа.