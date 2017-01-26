Урок электробезопасности провели энергетики для третьеклассников 33-й мурманской школы

27 Января 2017 года, 09:13

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ - Председатель Молодёжного совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») Евгения Муракаева провела в 33-й мурманской школе урок электробезопасности.

Она рассказала ребятам о природе электрического тока, его пользе, а также о важности осторожного обращения с ним для сохранения здоровья и жизни. Дети подробно ознакомились с правилами поведения в случае опасности поражения электрическим током, способах минимизации рисков во время уличных игр, в быту, при столкновении с природными явлениями, связанными с электричеством.

В ходе урока третьеклассники смогли примерить элементы повседневной рабочей одежды электромонтёров – каску и резиновые перчатки.

В качестве наглядной агитационной продукции школьники получили в подарок тетради с иллюстрациями, разъясняющими, в каких ситуациях электрооборудование может представлять угрозу для здоровья и жизни человека, а также памятки «Электробезопасное селфи», специально подготовленные для юных любителей запечатлеть себя на фоне технических объектов. Кроме того, для школьной библиотеки были переданы книги, в которых в форме увлекательной сказки рассказывается об электричестве и энергетических профессиях.

В уроке приняли участие двадцать учеников 3 класса.

Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных учреждениях Мурманской области в рамках программы мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц.

В рамках этой программы МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети») создано два интернет-портала для детей и взрослых.

Электронный ресурс «Электробезопасность взрослым» является полноценной энциклопедией электробезопасности, содержит 11 разделов, более 100 иллюстраций, порядка 400 правил и примеров, видеоролики и интерактивные приложения.

Портал для детей «Подружись с электричеством» выделен на отдельную площадку с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.

«Подружись с электричеством» содержит архив лучших материалов, адаптированных для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.