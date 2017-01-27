Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки

27 Января 2017 года, 12:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области 1 февраля выпускники, не явившиеся или не завершившие работу по уважительным причинам, а также получившие «незачет» 7 декабря, будут писать итоговое сочинение (изложение).

Сочинение (изложение) начинается в 10:00, продолжительность написания – 3 часа 55 минут, не считая времени, затраченного на инструктаж участников и заполнение бланков. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья время может быть увеличено на полтора часа.

Комплекты тем итогового сочинения по пяти тематическим направлениям: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда» – будут опубликованы за 15 минут до начала итогового сочинения на открытых информационных ресурсах: ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), rustest.ru, gia.edunord.ru, minobr.gov-murman.ru. Учащиеся вправе выбирать любую из этих тем. Тексты изложений будут направлены на электронные адреса образовательных организаций.

Министр образования и науки Мурманской областиНаталия Карпенконапомнила, что участникам разрешается пользоваться орфографическим словарем при написании сочинения и орфографическим и толковым словарем при написании изложения. Запрещено использовать тексты литературного материала (художественные произведения, публицистику и т.д.).

«Результаты будут объявлены не позднее 15 февраля. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет»), обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение) 3 мая 2017 года», – сообщила она.

Контролировать процедуру проведения итогового сочинения (изложения) будут представители регионального министерства и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также общественные наблюдатели.

Фото: YouTube