Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей 27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей
29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!» 29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!»
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Губернатор Марина Ковтун посетила города Кировск и Апатиты
 
 
 
 

Курсы валют 27.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4987
1,4384
1 USD
Доллар США
59,6356
0,4867
1 EUR
Евро
64,0248
0,5994
10 NOK
Норвежских крон
71,6826
0,7785
10 SEK
Шведских крон
67,6003
0,7079
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.0 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
27 Января 2017, 12:24
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
27 Января 2017, 10:25
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
Мурманская ТЭЦ перейдет на слив мазута беспаровым способом
27 Января 2017, 10:11
Мурманская ТЭЦ перейдет на слив мазута беспаровым способом
Принудительный спуск лавин пройдет сегодня в Кировске
27 Января 2017, 09:41
Принудительный спуск лавин пройдет сегодня в Кировске
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске работает международная экологическая научно-практическая конференция «Экология Арктики – 2017»
26 Января 2017, 14:51
Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Мурманской области
27 Января 2017, 08:05
Инфляция в Мурманской области оказалась выше, чем в среднем по России
26 Января 2017, 13:34
На концерте «Прерванный полет…» будет организован сбор средств для ребенка, родители которого погибли при крушении Ту-154
26 Января 2017, 16:45
Алексей Лыженков: ситуация со снегом в Мурманске сложная, но управляемая
26 Января 2017, 15:56
ДТП в Североморске: спасателям пришлось извлекать мужчину спецсредствами
26 Января 2017, 17:19
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 12:24

Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области 1 февраля выпускники, не явившиеся или не завершившие работу по уважительным причинам, а также получившие «незачет» 7 декабря, будут писать итоговое сочинение (изложение).

Сочинение (изложение) начинается в 10:00, продолжительность написания – 3 часа 55 минут, не считая времени, затраченного на инструктаж участников и заполнение бланков. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья время может быть увеличено на полтора часа.

Комплекты тем итогового сочинения по пяти тематическим направлениям: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда» – будут опубликованы за 15 минут до начала итогового сочинения на открытых информационных ресурсах: ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), rustest.ru, gia.edunord.ru, minobr.gov-murman.ru. Учащиеся вправе выбирать любую из этих тем. Тексты изложений будут направлены на электронные адреса образовательных организаций.

Министр образования и науки Мурманской областиНаталия Карпенконапомнила, что участникам разрешается пользоваться орфографическим словарем при написании сочинения и орфографическим и толковым словарем при написании изложения. Запрещено использовать тексты литературного материала (художественные произведения, публицистику и т.д.).

«Результаты будут объявлены не позднее 15 февраля. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет»), обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение) 3 мая 2017 года», – сообщила она.

Контролировать процедуру проведения итогового сочинения (изложения) будут представители регионального министерства и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также общественные наблюдатели.

Фото: YouTube

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Житель Мончегорска защищаясь убил собственного брата ножом
2.
На содержание депутатов Госдумы и их помощников будет выделено почти 11 млрд рублей
3.
Мурманская область получит более 115 млн рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
4.
Кондуктора, которая высадила школьницу из автобуса в Мурманске, проверит Следком
5.
73 года назад была снята блокада Ленинграда
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта