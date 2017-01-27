МАГУ будет сотрудничать со скандинавскими вузами в сфере общественной безопасности

27 Января 2017 года, 17:40

МИР/ 27 января/ БИ-ПОРТ — В Баренц-регионе стартовал новый проект, направленный на приграничное сотрудничество в сфере общественной безопасности. Как сообщает Лапландский университет, проект получил финансирование от Совета Министров Северных стран по созданию сети среди участвующих учреждений в рамках дисциплины общественной безопасности.

Целью проекта является инициирование сотрудничества между учебными заведениями и исследовательскими институтами в области общественной безопасности. Планируется организовать два семинара, в апреле этого года — в Санкт-Петербурге, а в ноябре — в Тромсе. В целом проект продлится весь 2017 год, в течение этого времени участники будут готовить статьи и исследования по теме проекта.

Возглавит работу Университет Тромсе. Партнерами проекта станет ряд крупных скандинавских вузов, а также СПбГУ и Мурманский Арктический государственный университет.

Кроме того, сообщается, что Совет Министров Северных стран принял решение о финансировании 13 из 73 заявок на получение грантов по схеме «Новая форма сотрудничества Северных стран и Северо-Запада России». Программа опирается на усилия Совета министров по развитию сетей и обмена опытом между двумя регионами. Выбранные проекты будут делить финансирование в размере 6 млн датских крон.

Фото: Matts Lindqvist