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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » МАГУ будет сотрудничать со скандинавскими вузами в сфере общественной безопасности
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 17:40

МАГУ будет сотрудничать со скандинавскими вузами в сфере общественной безопасности


МИР/ 27 января/ БИ-ПОРТ — В Баренц-регионе стартовал новый проект, направленный на приграничное сотрудничество в сфере общественной безопасности. Как сообщает Лапландский университет, проект получил финансирование от Совета Министров Северных стран по созданию сети среди участвующих учреждений в рамках дисциплины общественной безопасности.

Целью проекта является инициирование сотрудничества между учебными заведениями и исследовательскими институтами в области общественной безопасности. Планируется организовать два семинара, в апреле этого года — в Санкт-Петербурге, а в ноябре — в Тромсе. В целом проект продлится весь 2017 год, в течение этого времени участники будут готовить статьи и исследования по теме проекта.

Возглавит работу Университет Тромсе. Партнерами проекта станет ряд крупных скандинавских вузов, а также СПбГУ и Мурманский Арктический государственный университет.

Кроме того, сообщается, что Совет Министров Северных стран принял решение о финансировании 13 из 73 заявок на получение грантов по схеме «Новая форма сотрудничества Северных стран и Северо-Запада России». Программа опирается на усилия Совета министров по развитию сетей и обмена опытом между двумя регионами. Выбранные проекты будут делить финансирование в размере 6 млн датских крон.

Фото: Matts Lindqvist

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