В Мурманской области внедряется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста

27 Января 2017 года, 16:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – О пилотной апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области шла речь в докладе регионального министра образования и науки Наталии Карпенко на заседании областного правительства.

«Цель стандарта – выработать механизмы и инструменты обеспечения промышленности, экономики региона в целом высококвалифицированными кадрами не только за счет организации взаимодействия между работодателями, системой образования и профильными исполнительными органами государственной власти, но и посредством практико-ориентированного обучения и развития движения WorldSkills», – сообщила Карпенко.

В июле 2016 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив, союзом «Ворлдскиллс Россия» и правительством Мурманской области.

Ключевыми элементами стандарта являются прогнозирование потребности в кадрах, реализация механизмов практико-ориентированной модели обучения, проведение независимой оценки качества подготовки кадров, профориентация и система дополнительного образования детей. Перспективная потребность в трудовых ресурсах наиболее велика в строительстве, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте, в здравоохранении и образовании.

В Мурманской области уже имеется опыт внедрения практико-ориентированной модели обучения. В процессе апробации стандарта планируется расширить перечень образовательных программ, реализуемых в дуальной форме, и привлечь к их реализации предприятия Мурманской области, на базе которых будут созданы структурные подразделения колледжей. В настоящее время получено согласие от шести ведущих предприятий региона на участие в пилотной апробации стандарта. Это – АО «Ковдорский ГОК»,филиал «35СРЗ» АО «Центр судоремонта «Звездочка», филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» «СРЗ «Нерпа», АО «Оленегорский механический завод», АО «Оленегорский ГОК», АО «Электротранспорт».

Два предприятия («35 СРЗ» АО «ЦС Звездочка» и АО «Ковдорский ГОК») уже приступили к пилотной апробации и созданию структурных подразделений колледжей на свое базе. Четыре предприятия заключили договоры о сотрудничестве с образовательными организациями по внедрению Стандарта.

Одним из механизмов независимой оценки качества подготовки кадров является движение WorldSkills Russia. С целью создания необходимых условий развития движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в регионе функционируют 10 специализированных центров компетенций по приоритетным профессиям и специальностям, оснащенных в соответствии с международными стандартами.

Для популяризации рабочих профессий, а также обеспечения навигации по востребованным и перспективным профессиям ежегодно в регионе проводятся профориентационные мероприятия, действует программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills, для развития навыков детей в сфере высоких технологий на базе центра «Лапландия» создается детский технопарк «Кванториум».

«Зачастую руководители предприятий сетуют на кадровый дефицит. В то же время они очень формально, инертно подходят к вопросам стратегического планирования подготовки кадров для собственных предприятий. Необходимо обеспечить кадровый состав будущего необходимыми учебными программами путем вовлечения предприятий в эту совместную работу», – подчеркнула Марина Ковтун.