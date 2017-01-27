В Мурманской области внедряется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!» 29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!»
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе
 
 
 
 

Курсы валют 27.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4987
1,4384
1 USD
Доллар США
59,6356
0,4867
1 EUR
Евро
64,0248
0,5994
10 NOK
Норвежских крон
71,6826
0,7785
10 SEK
Шведских крон
67,6003
0,7079
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.3 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога до Туманного и Териберки открыта для проезда
27 Января 2017, 16:09
Дорога до Туманного и Териберки открыта для проезда
В России принят закон о декриминализации побоев в семье
27 Января 2017, 13:12
В России принят закон о декриминализации побоев в семье
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
27 Января 2017, 12:24
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
27 Января 2017, 10:25
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
 
 
 
 

Самое читаемое

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Мурманской области
27 Января 2017, 08:05
Кондуктора, которая высадила школьницу из автобуса в Мурманске, проверит Следком
27 Января 2017, 10:54
Пропавшие дети из Кировска найдены живыми
27 Января 2017, 09:55
ДТП в Североморске: спасателям пришлось извлекать мужчину спецсредствами
26 Января 2017, 17:19
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
27 Января 2017, 10:25
Две дороги области закрыты для проезда до улучшения погодных условий
27 Января 2017, 07:45
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » В Мурманской области внедряется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 16:48

В Мурманской области внедряется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – О пилотной апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области шла речь в докладе регионального министра образования и науки Наталии Карпенко на заседании областного правительства.

«Цель стандарта – выработать механизмы и инструменты обеспечения промышленности, экономики региона в целом высококвалифицированными кадрами не только за счет организации взаимодействия между работодателями, системой образования и профильными исполнительными органами государственной власти, но и посредством практико-ориентированного обучения и развития движения WorldSkills», – сообщила Карпенко.

В июле 2016 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив, союзом «Ворлдскиллс Россия» и правительством Мурманской области.

Ключевыми элементами стандарта являются прогнозирование потребности в кадрах, реализация механизмов практико-ориентированной модели обучения, проведение независимой оценки качества подготовки кадров, профориентация и система дополнительного образования детей. Перспективная потребность в трудовых ресурсах наиболее велика в строительстве, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте, в здравоохранении и образовании.

В Мурманской области уже имеется опыт внедрения практико-ориентированной модели обучения. В процессе апробации стандарта планируется расширить перечень образовательных программ, реализуемых в дуальной форме, и привлечь к их реализации предприятия Мурманской области, на базе которых будут созданы структурные подразделения колледжей. В настоящее время получено согласие от шести ведущих предприятий региона на участие в пилотной апробации стандарта. Это – АО «Ковдорский ГОК»,филиал «35СРЗ» АО «Центр судоремонта «Звездочка», филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» «СРЗ «Нерпа», АО «Оленегорский механический завод», АО «Оленегорский ГОК», АО «Электротранспорт».

Два предприятия («35 СРЗ» АО «ЦС Звездочка» и АО «Ковдорский ГОК») уже приступили к пилотной апробации и созданию структурных подразделений колледжей на свое базе. Четыре предприятия заключили договоры о сотрудничестве с образовательными организациями по внедрению Стандарта.

Одним из механизмов независимой оценки качества подготовки кадров является движение WorldSkills Russia. С целью создания необходимых условий развития движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в регионе функционируют 10 специализированных центров компетенций по приоритетным профессиям и специальностям, оснащенных в соответствии с международными стандартами.

Для популяризации рабочих профессий, а также обеспечения навигации по востребованным и перспективным профессиям ежегодно в регионе проводятся профориентационные мероприятия, действует программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills, для развития навыков детей в сфере высоких технологий на базе центра «Лапландия» создается детский технопарк «Кванториум».

«Зачастую руководители предприятий сетуют на кадровый дефицит. В то же время они очень формально, инертно подходят к вопросам стратегического планирования подготовки кадров для собственных предприятий. Необходимо обеспечить кадровый состав будущего необходимыми учебными программами путем вовлечения предприятий в эту совместную работу», – подчеркнула Марина Ковтун.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Марина Ковтун: В каждом муниципальном образовании Мурманской области быть созданы условия для регулярных занятий спортом
2.
200 тысяч рублей предлагали мурманскому полицейскому за незаконную выдачу иностранцам разрешения на проживание
3.
За 2016 год в Мурманской области снизилось количество коррупционных проявлений
4.
В Токсово стартовал «Приз Анатолия Алябьева» — первенство СЗФО
5.
В Мурманской области за январь изъято 40 единиц гражданского оружия
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта