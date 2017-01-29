Более 60 млн рублей получит Мурманская область на развитие образования

29 Января 2017 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Распоряжением правительства распределяются субсидии в общем объёме 2,52 млрд рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. Субсидии распределяются, в частности, на подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования; модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом; создание условий для внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; развитие региональных систем оценки качества на всех уровнях общего образования.

Так, на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования Мурманская область получит 4,072 млн рублей. Ещё 57,12 млн рублей область получит на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности. Эти средства будут направлены на разработку модели создания и функционирования детских технопарков, а также непосредственно создания технорпарка, обеспечивающего охват ежегодно не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами.