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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Более 60 млн рублей получит Мурманская область на развитие образования
 
 
 
 
29 Января 2017 года, 11:00

Более 60 млн рублей получит Мурманская область на развитие образования


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Распоряжением правительства распределяются субсидии в общем объёме 2,52 млрд рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. Субсидии распределяются, в частности, на подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования; модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом; создание условий для внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; развитие региональных систем оценки качества на всех уровнях общего образования.

Так, на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования Мурманская область получит 4,072 млн рублей. Ещё 57,12 млн рублей область получит на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности. Эти средства будут направлены на разработку модели создания и функционирования детских технопарков, а также непосредственно создания технорпарка, обеспечивающего охват ежегодно не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. 

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