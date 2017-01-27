Сбербанк делится знаниями с вузами Мурманска

30 Января 2017 года, 09:52

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - Управляющий Мурманским отделением ПАО Сбербанк Сергей Филиппов передал Мурманскому арктическому государственному университету книги серии «Библиотека Сбербанка». Об этом сообщили в банке, уточнив, что учебное заведение также получит доступ и к электронной версии библиотеки.

Серия «Библиотека Сбербанка» сегодня насчитывает 70 книг и это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира. В её составе — книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям. Началом коллекции в 2009 году стала книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011 журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу.

«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам на работу приходили не просто хорошие специалисты, а потенциальные лидеры с проактивной позицией и желанием постоянно получать новые знания. Книга – это позитивный и легкий способ самообразования и получения опыта», - отметил Сергей Филиппов.

Акция является федеральной и проводится по всей стране. Комплекты книг и доступы к электронной версии «Библиотеки Сбербанка» передаются 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. В регионах присутствия Северо-Западного банка Сбербанка «Библиотека Сбербанка» появится еще в 20 ведущих вузах региона, в том числе и в Северо-Западном филиале Московского гуманитарно-экономического университета (г. Мурманск).