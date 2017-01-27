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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Сбербанк делится знаниями с вузами Мурманска
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 09:52

Сбербанк делится знаниями с вузами Мурманска


МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - Управляющий Мурманским отделением ПАО Сбербанк Сергей Филиппов передал Мурманскому арктическому государственному университету книги серии «Библиотека Сбербанка». Об этом сообщили в банке, уточнив, что учебное заведение также получит доступ и к электронной версии библиотеки.

Серия «Библиотека Сбербанка» сегодня насчитывает 70 книг и это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира. В её составе — книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям. Началом коллекции в 2009 году  стала книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011  журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу.

«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам на работу приходили не просто хорошие специалисты, а потенциальные лидеры с проактивной позицией и желанием постоянно получать новые знания. Книга – это позитивный и легкий способ самообразования и получения опыта», - отметил  Сергей Филиппов.

Акция является федеральной и проводится по всей стране. Комплекты книг и доступы к электронной версии «Библиотеки Сбербанка» передаются 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. В регионах присутствия Северо-Западного банка Сбербанка «Библиотека Сбербанка» появится еще в 20 ведущих вузах региона, в том числе и в Северо-Западном филиале Московского гуманитарно-экономического университета (г. Мурманск). 

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