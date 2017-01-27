В Мурманском индустриальном колледже прошла V городская научно-практическая конференция «Территория знаний»

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - 26 января Мурманский индустриальный колледж гостеприимно распахнул двери для гостей из одиннадцати учебных заведений города и области. 112 юных исследователей и 67 научных руководителей встретились на V городской научно-практической конференции «Территория знаний». На пяти секциях было представлено более ста докладов. Работы ребят оценивало строгое независимое жюри.
Призовые места распределились следующим образом:
секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области филологических и гуманитарных дисциплин»:
- I место – Григорьева Вероника («Мурманский индустриальный колледж»)
- II место – Поваренкин Артём и Лосьева Тамара («Мурманский строительный колледж им. Н. Е. Момота»)
- III место – Воронцов Анатолий(«Мурманский индустриальный колледж»)
секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области социальных и экономических дисциплин»:
- I место – Ремизова Любовь («Мурманский индустриальный колледж»)
- II место – Черноморова Галина («Мурманский медицинский колледж»)
- III место – Чунина Яна и Дубовикова Мария («Мурманский колледж экономики и информационных технологий»)
секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области специальных и общепрофессиональных дисциплин»:
- I место – Богданов Иван («Мурманский медицинский колледж»)
- II место – Стендере Александра и Гулина Софья («Мончегорский политехнический колледж»)
- III место – Атюшева Анна и Шкарина Ирина («Мурманский медицинский колледж»)
секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области естественно-математических дисциплин»:
- I место – Шепелева Анастасия («Мончегорский политехнический колледж»)
- II место – Чернышева Анастасия («Мурманский педагогический колледж»)
- III место – Лымарь Олег («Мурманский индустриальный колледж»)
секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области технических дисциплин»:
- I место – Худынцев Игорь («Мурманский индустриальный колледж»)
- II место – Толчеева Надежда и Немов Андрей («Мурманский колледж экономики и информационных технологий»)
- III место – Чекалин Илья и Филоненко Денис («Мурманский индустриальный колледж»)
Поздравляем победителей!