В Мурманском индустриальном колледже прошла V городская научно-практическая конференция «Территория знаний»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Собаке без носа и с оторванными лапами нужен хозяин из Мурманской области
 
 
 
 

Курсы валют 28.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,6408
1,7264
1 USD
Доллар США
60,3196
1,1028
1 EUR
Евро
64,3429
0,7204
10 NOK
Норвежских крон
72,3708
1,4525
10 SEK
Шведских крон
68,1562
1,1256
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
7.8 м/с
давление 741.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога до Туманного и Териберки открыта для проезда
27 Января 2017, 16:09
Дорога до Туманного и Териберки открыта для проезда
В России принят закон о декриминализации побоев в семье
27 Января 2017, 13:12
В России принят закон о декриминализации побоев в семье
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
27 Января 2017, 12:24
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
27 Января 2017, 10:25
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
 
 
 
 

Самое читаемое

14-летнего жителя Мурманской области отправили в колонию за интимную связь с восьмилетней
29 Января 2017, 15:45
Один человек погиб в ДТП под Оленегорском
29 Января 2017, 17:30
Житель Североморска воровал топливо с мурманских автозаправок
29 Января 2017, 13:45
Житель Мурманской области дебоширил в поезде «Москва-Мурманск»
29 Января 2017, 14:35
Мурманск: прогноз отключений на 30 января
29 Января 2017, 18:46
В Мурманске сгорел автомобиль
29 Января 2017, 12:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » В Мурманском индустриальном колледже прошла V городская научно-практическая конференция «Территория знаний»
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 10:00

В Мурманском индустриальном колледже прошла V городская научно-практическая конференция «Территория знаний»


МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - 26 января Мурманский индустриальный колледж гостеприимно распахнул двери для гостей из одиннадцати учебных заведений города и области. 112 юных исследователей и 67 научных руководителей встретились на V городской научно-практической конференции «Территория знаний». На пяти секциях было представлено более ста докладов. Работы ребят оценивало строгое независимое жюри.

7 2

Призовые места распределились следующим образом:

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области филологических и гуманитарных дисциплин»:

  • I место – Григорьева Вероника («Мурманский индустриальный колледж»)
  • II место – Поваренкин Артём и Лосьева Тамара («Мурманский строительный колледж им. Н. Е. Момота»)
  • III место – Воронцов Анатолий(«Мурманский индустриальный колледж»)

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области социальных и экономических дисциплин»:

  • I место – Ремизова Любовь («Мурманский индустриальный колледж»)
  • II место – Черноморова Галина («Мурманский медицинский колледж»)
  • III место – Чунина Яна и Дубовикова Мария («Мурманский колледж экономики и информационных технологий»)

7 3

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области специальных и общепрофессиональных дисциплин»:

  • I место – Богданов Иван («Мурманский медицинский колледж»)
  • II место – Стендере Александра и Гулина Софья («Мончегорский политехнический колледж»)
  • III место – Атюшева Анна и Шкарина Ирина («Мурманский медицинский колледж»)

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области естественно-математических дисциплин»:

  • I место – Шепелева Анастасия («Мончегорский политехнический колледж»)
  • II место – Чернышева Анастасия («Мурманский педагогический колледж»)
  • III место – Лымарь Олег («Мурманский индустриальный колледж»)

7 4

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области технических дисциплин»:

  • I место – Худынцев Игорь («Мурманский индустриальный колледж»)
  • II место – Толчеева Надежда и Немов Андрей («Мурманский колледж экономики и информационных технологий»)
  • III место – Чекалин Илья и Филоненко Денис («Мурманский индустриальный колледж»)

Поздравляем победителей!

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей
2.
В «Мурманском индустриальном колледже» начала работу приемная комиссия по набору на обучение в 2017-2018 учебном году
3.
На базе Мурманского индустриального колледжа стартовал II региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
4.
Студенты Мурманского индустриального колледжа прошли международный обучающий курс по бурению
5.
Студент Мурманского индустриального колледжа стал победителем конкурса профессионального мастерства в номинации «Повар»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта