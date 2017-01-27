В Мурманском индустриальном колледже прошла V городская научно-практическая конференция «Территория знаний»

30 Января 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - 26 января Мурманский индустриальный колледж гостеприимно распахнул двери для гостей из одиннадцати учебных заведений города и области. 112 юных исследователей и 67 научных руководителей встретились на V городской научно-практической конференции «Территория знаний». На пяти секциях было представлено более ста докладов. Работы ребят оценивало строгое независимое жюри.

Призовые места распределились следующим образом:

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области филологических и гуманитарных дисциплин»:

I место – Григорьева Вероника («Мурманский индустриальный колледж»)

II место – Поваренкин Артём и Лосьева Тамара («Мурманский строительный колледж им. Н. Е. Момота»)

III место – Воронцов Анатолий(«Мурманский индустриальный колледж»)

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области социальных и экономических дисциплин»:

I место – Ремизова Любовь («Мурманский индустриальный колледж»)

II место – Черноморова Галина («Мурманский медицинский колледж»)

III место – Чунина Яна и Дубовикова Мария («Мурманский колледж экономики и информационных технологий»)

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области специальных и общепрофессиональных дисциплин»:

I место – Богданов Иван («Мурманский медицинский колледж»)

II место – Стендере Александра и Гулина Софья («Мончегорский политехнический колледж»)

III место – Атюшева Анна и Шкарина Ирина («Мурманский медицинский колледж»)

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области естественно-математических дисциплин»:

I место – Шепелева Анастасия («Мончегорский политехнический колледж»)

II место – Чернышева Анастасия («Мурманский педагогический колледж»)

III место – Лымарь Олег («Мурманский индустриальный колледж»)

секция «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области технических дисциплин»:

I место – Худынцев Игорь («Мурманский индустриальный колледж»)

II место – Толчеева Надежда и Немов Андрей («Мурманский колледж экономики и информационных технологий»)

III место – Чекалин Илья и Филоненко Денис («Мурманский индустриальный колледж»)

Поздравляем победителей!