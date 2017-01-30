Неделя безопасного Рунета проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

30 Января 2017 года, 13:05

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 31 января в 12:00 стартует «Неделя безопасного Рунета – 2017», посвященная проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий.

С 31 января по 7 февраля библиотека проводит комплекс мероприятий, объединенных общей тематикой: формирование безопасной онлайн-среды для детей и взрослых, создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования современных технологий, повышение осведомленности о позитивном онлайн-пространстве.

Учащиеся 7 класса мурманской гимназии №1 примут участие в мини-квесте «Опасности NET», для семиклассников мурманской школы №1 пройдет акция «Делайте безопасное селфи!», каждый участник которой получит памятку МВД по этой теме. Старшеклассников ждет викторина «Цифровое поколение» в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и час безопасности и ответственности «Радуга Интернета». Для ребят 5-8 классов подготовлены медиавикторина «Такой Интернет, где опасности нет» и урок безопасности «Онлайн-зависимость».

Всю неделю посетители Медиатеки смогут пройти тестирование на знание интернет-безопасности, прослушать рекомендации, познакомиться с позитивным интернет-контентом, посетить интерактивный Музей информации и сделать селфи с экспонатами.