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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Неделя безопасного Рунета проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 13:05

Неделя безопасного Рунета проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке


МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 31 января в 12:00 стартует «Неделя безопасного Рунета – 2017», посвященная проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий.

С 31 января по 7 февраля библиотека проводит комплекс мероприятий, объединенных общей тематикой: формирование безопасной онлайн-среды для детей и взрослых, создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования современных технологий, повышение осведомленности о позитивном онлайн-пространстве.

Учащиеся 7 класса мурманской гимназии №1 примут участие в мини-квесте «Опасности NET», для семиклассников мурманской школы №1 пройдет акция «Делайте безопасное селфи!», каждый участник которой получит памятку МВД по этой теме. Старшеклассников ждет викторина «Цифровое поколение» в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и час безопасности и ответственности «Радуга Интернета». Для ребят 5-8 классов подготовлены медиавикторина «Такой Интернет, где опасности нет» и урок безопасности «Онлайн-зависимость».

Всю неделю посетители Медиатеки смогут пройти тестирование на знание интернет-безопасности, прослушать рекомендации, познакомиться с позитивным интернет-контентом, посетить интерактивный Музей информации и сделать селфи с экспонатами.

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