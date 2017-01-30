Более 4 млн рублей поступят в Мурманскую область на совершенствование технического обеспечения ЕГЭ

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Проект «Заповедник»: Недра Кольского края
 
 
 
 

Курсы валют 28.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,6408
1,7264
1 USD
Доллар США
60,3196
1,1028
1 EUR
Евро
64,3429
0,7204
10 NOK
Норвежских крон
72,3708
1,4525
10 SEK
Шведских крон
68,1562
1,1256
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
5.1 м/с
давление 744.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога на Териберку и Туманный закрыта
30 Января 2017, 16:54
Дорога на Териберку и Туманный закрыта
В Мурманске 1 февраля начнется прием заявлений для поступления детей в первый класс
30 Января 2017, 16:40
В Мурманске 1 февраля начнется прием заявлений для поступления детей в первый класс
На проектирование и подъем одного затонувшего объекта со дна Кольского залива потребуется около 52 недель
30 Января 2017, 14:41
На проектирование и подъем одного затонувшего объекта со дна Кольского залива потребуется около 52 недель
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
30 Января 2017, 14:25
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
 
 
 
 

Самое читаемое

Сильный ветер ожидается в Мурманской области
30 Января 2017, 07:55
Настоятель Свято-вознесенского собора погиб в аварии под Оленегорском
30 Января 2017, 11:18
Мурманск: прогноз отключений на 30 января
29 Января 2017, 18:46
В Мурманске пропал 16-летний подросток
30 Января 2017, 08:25
15 человек тушили гараж в Мурманске
30 Января 2017, 08:10
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
30 Января 2017, 14:25
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » Более 4 млн рублей поступят в Мурманскую область на совершенствование технического обеспечения ЕГЭ
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 17:47

Более 4 млн рублей поступят в Мурманскую область на совершенствование технического обеспечения ЕГЭ


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Мурманская область стала победителем конкурсного отбора региональных программ развития образования.

Федеральная субсидия будет направлена на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.

Полученные средства в размере 4 млн 72 тыс. рублей позволят оборудовать пункты приема экзамена техникой, позволяющей осуществить печать контрольных измерительных материалов в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ и сканирование экзаменационных материалов, модернизировать оборудование Регионального центра обработки информации, организовать повышение квалификации педагогов.

Региональным оператором проекта Мурманский областной институт развития образования.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
2.
Ростелеком в Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения регламента земляных работ
3.
На севере Мурманской области ожидается усиление ветра, метель
4.
Настоятель Свято-вознесенского собора погиб в аварии под Оленегорском
5.
122 единицы техники работает на дорогах Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта