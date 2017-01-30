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Главная » Образование » Минпромторг разработает стандарт школьной формы
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 10:50

Минпромторг разработает стандарт школьной формы


РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Министерство промышленности и торговли России по просьбе производителей разрабатывает национальный стандарт школьной формы, пишут «Известия». Министерство образования и науки не видит необходимости закреплять в законе юридическое понятие школьной формы, а значит, вводить обязательный стандарт не на что.

Как сообщили в Минпромторге, решение о необходимости разработки национального стандарта формы уже принято. Стандарт, по словам ведомства, должен «установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования». Также в документе будут приведены методика и параметры испытаний, которые должны проводиться в ходе оценки соблюдения стандарта.

Готовить стандарт будут специалисты «Союзлегпрома». За основу они возьмут стандарт «Роскачества», который был разработан в прошлом году. Для рубашек было установлено 30 параметров, в том числе качество пошива, состав, устойчивость краски, гигроскопичность и др. Для брюк «Роскачество» определяло 60 параметров. Среди них были устойчивость к истиранию и образованию катышков, качество швов, прочность и др.

В «Союзлегпроме» уточнили, что инициатор разработки — Минпромторг, и он также примет участие в разработке документа. Стандарт рассчитывают написать до конца 2017 года. Как только стандарт разработают, примут окончательное решение о его виде — будет ли это ГОСТ или другой стандарт. В ведомстве отметили, что «законодательное закрепление понятия школьной формы относится к компетенции Минобрнауки».

В Министерстве образования и науки сообщили, что не видят смысла во введении юридического понятия школьной формы. По мнению ведомства, вопросы установления требований к одежде обучающихся законодательно урегулированы.

Речь идет о законе «Об образовании» и нормативных актах регионов, заметили в Минобрнауки, добавив, что одежда для школьников «должна соответствовать по качеству санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а внешний вид — общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».

«Но что это означает на практике, никто не знает — ни школы, ни производители, — отметила замглавы производителя школьной формы «Лакис» Елена Снытникова. — Действующий техрегламент предъявляет требования к одежде для детей, которые гарантируют ее безопасность. Грубо говоря, в документе четко описано, какой не должна быть одежда, чтобы ребенок не покрылся сыпью, но школьная форма — это не обычная одежда».

Юрист бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков напомнил, что инициатива вернуть обязательное ношение единой школьной формы в России не нашла одобрения ни со стороны общественности, ни со стороны властей. Поэтому, говорит он, неясно, для чего нужно законодательно закреплять понятие школьной формы и устанавливать нормативы на нее.

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