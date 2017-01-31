Стал известен план учебных рейсов барка «Седов» в 2017 году

31 Января 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - Навигация учебного парусного судна «Седов» в 2017-м году будет включать два учебных рейса. Первая смена практикантов прибудет на борт парусника в порт Светлый уже в апреле, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Мурманского государственного технического университета.

В весеннем рейсе экипаж и курсанты барка «Седов» станут участниками сразу двух ожидаемых в Германии морских событий – празднования Дня рождения порта Гамбург и морского фестиваля в Бремерхафене. Майский уикенд в немецком порту Эмден также, несомненно, запомнится юным морякам новизной впечатлений – для большинства практика на борту легендарного «Седова» станет первым заграничным рейсом с заходами в порты иностранного государства.

Смена курсантского состава состоится в порту Светлый, откуда «Седов» отправится в учебный рейс № 2-96. Во время летнего плавания парусник посетит крупнейшие порты Европы и Скандинавии. Команда и курсанты примут участие в международной регате больших парусных судов «The Tall Ships Races 2017», а также морских фестивалях «Паруса Ден-Хелдера» в Нидерландах и «Ганзейские паруса» в Германии. Конечным пунктом маршрута вновь станет порт Светлый.