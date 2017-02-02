Специалисты Колэнерго провели урок электробезопасности в минькинской школе-интернате

02 Февраля 2017 года, 13:49

МИНЬКИНО/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Специалисты отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») провели в коррекционной школе-интернате в поселке Минькино урок электробезопасности.

Ребятам напомнили о природе электрического тока, его пользе, а также о важности осторожного обращения с ним для сохранения здоровья и жизни. Дети подробно ознакомились с правилами поведения в случае опасности поражения электрическим током, способах минимизации рисков во время уличных игр, в быту, при столкновении с природными явлениями, связанными с электричеством. Представители энергокомпании показали детям видеоролики, на которых наглядно видны проявления и последствия негативного воздействия электричества в быту и в природе.

В ходе урока школьники смогли примерить элементы повседневной рабочей одежды электромонтёров – каску и резиновые перчатки.

В качестве наглядной агитационной продукции школьники получили в подарок тетради и закладки для учебников с иллюстрациями, разъясняющими, в каких ситуациях электрооборудование может представлять угрозу для здоровья и жизни человека. Кроме того, для школьной библиотеки были переданы книги, в которых в форме увлекательной сказки рассказывается об электричестве и энергетических профессиях.

В минькинской школе-интернате обучаются дети и подростки из многих городов и поселков Мурманской области. В уроке приняли участие сорок учеников второго, третьего и четвёртого классов.

Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных учреждениях Мурманской области в рамках программы мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц.

В рамках этой программы МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети») создано два интернет-портала для детей и взрослых.

Электронный ресурс «Электробезопасность взрослым» является полноценной энциклопедией электробезопасности, содержит 11 разделов, более 100 иллюстраций, порядка 400 правил и примеров, видеоролики и интерактивные приложения.

Портал для детей «Подружись с электричеством» выделен на отдельную площадку с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.

«Подружись с электричеством» содержит архив лучших материалов, адаптированных для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.