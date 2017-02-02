Россияне напишут «Тотальный диктант» восьмого апреля

02 Февраля 2017 года, 14:18

РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Всероссийская акция «Тотальный диктант» в этом году состоится восьмого апреля 2017 года. Организаторы предполагают, частниками станут жители нескольких сотен городов Росси, об этом стало известно на Международной конференции «Тотального диктанта», которая проходит в Новосибирском государственном университете. Текст для проверки грамотности жителей страны уже подготовлен, сейчас экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке.

«Это тяжелый труд, сделать так, чтобы каждая запятая соответствовала всем возможным правилам и проверяющие не посчитали за ошибку то, что ошибкой не является, поэтому ведется серьезная работа над комментариями к тексту диктанта», – рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

В этом году изменится время начала: диктант пройдет в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени. Такой выбор вызван тем, что в Новосибирске – столице проекта произошла смена часового пояса.

«Здесь акция должна пройти традиционно в 15:00 по местному времени», – считает Ребковец.

В прошлогоднем диктанте участвовали 630 северян.