Акция «Мы вместе против курения!» в Мурманском педагогическом колледже

02 Февраля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Одной из важных задач профилактической работы в Мурманском педагогическом колледже является воспитание у студентов ценностного отношения к здоровью, формирование здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам.

Сегодня в колледже состоялась акция «Мы вместе против курения!», инициаторами которой стали студенты совместно с Мурманским отделением организации «Российский Красный Крест». На переменах в коридоре учебного заведения работала информационная мобильная палатка «Профилактика курения», волонтёры – студенты и представители «Красного Креста» – рассказывали о вреде курения, раздавали буклеты и брошюры о проблеме никотиновой зависимости, с информацией о мифах и фактах о табаке, а также памятками для тех, кто хочет бросить курить.

Участникам акции также предлагалось поучаствовать в игре: вытянуть карточку с вопросом и ответить на него. Вопросы были следующими: «Назовите причины, по которым люди начинают курить», «Придумайте пять альтернатив курению», «Что такое ПАВ?», «По каким причинам можно определить, что подросток курит?» и другие. За правильные и полные ответы участники мини-викторины получали сладкие призы.

Кроме того, студенты делали фотографии на фоне слов «Я не курю», «Колледж – территория, свободная от курения», «Я против курения!» и выкладывали их на своих страницах в социальной сети, чтобы как можно больше людей узнали об этой акции и стали сторонниками здорового образа жизни!