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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Кольская АЭС поощряет школьников за отличную успеваемость
 
 
 
 
03 Февраля 2017 года, 15:23

Кольская АЭС поощряет школьников за отличную успеваемость


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – В информационном центре Кольской АЭС стартовала новая отраслевая программа поощрения учеников за отличную успеваемость «Школьник Росатома: собери портфель пятерок».

По итогам первого полугодия 26 лучших учеников Полярных Зорь с 7 по 11 классы собрали свои «портфели пятерок» и были награждены за отличную работу. Это инновационная практика проекта «Школа Росатома». Оцениваются успеваемость, участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, проектах, наличие творческих и исследовательских работ. Итоги будут подводиться в конце каждого полугодия.

«Кольская АЭС заинтересована в том, чтобы как можно больше школьников принимали участие в интеллектуальных конкурсах по профильным для атомной энергетики предметам, – пояснил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов. – Наряду с подготовкой старшеклассников к поступлению в технические вузы страны, важная цель проекта «Школа Росатома» - формирование будущего кадрового резерва для атомной отрасли».

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