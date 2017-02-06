Депутаты Мурманской областной думы хотят вернуть студентам военных училищ право на поступление вне конкурса

06 Февраля 2017 года, 15:19

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ — 8 февраля пройдет заседание комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований.

В рамках заседания областные парламентарии рассмотрят обращение Уполномоченного по правам человека в Мурманской области Александра Патрикеева по вопросу отсутствия у выпускников Нахимовского военно-морского училища права поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации вне конкурса.

Председатель комитета Михаил Ильиных пояснил «Би-порту», что сейчас студенты училища принимаются в военные вузы в соответствии с результатами ЕГЭ. По мнению Ильиных, при таком порядке смысл обучения в училище нивелируется.

«У выпускников есть преимущественные права на поступление, но, опять же, только по результатам ЕГЭ. Хотелось бы восстановить порядок, при котором ребята могли бы иметь преимущества именно по результатам внутренних экзаменов в Нахимовском», - рассказал агентству Ильиных. Он подчеркнул, что проблема является актуальной для Мурманской области, поскольку уже в сентябре этого года в Мурманске начнёт свою работу филиал Нахимовского училища.