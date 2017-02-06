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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Для участников проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» состоялись учебно-тренировочные сборы
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 18:50

Для участников проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» состоялись учебно-тренировочные сборы


МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоялись учебно-тренировочные сборы по реализации проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании». В них приняла участие научный руководитель Ассоциации 3D образования, автор учебных и методических пособий по 3D технологиям Татьяна Маштакова (Санкт-Петербург).

Участниками учебно-тренировочных сборов стали 26 учащихся и 34 педагогических работника образовательных организаций из Апатитов, Мурманска, Мончегорска, Кировска, Кольского района и ЗАТО Александровск. Они познакомились с программой 3D моделирования «CREO», прошли обучение объемному рисованию 3D-ручкой, работали в программах объектного моделирования «Tincercad» и «3dzavr», моделировали с элементами 3D сканирования, изучали особенности 3D принтеров и 3D сканеров. Эксперты и учащиеся познакомились с регламентом проведения олимпиады по 3D технологиям, педагоги разрабатывали технологические карты урока с применением 3D технологий.

«Все участники учебно-тренировочных сборов получили сертификаты о прохождении обучения по теме «3D технологии в образовании», - отметили в Министерстве по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области.

3-4 марта в Мурманской области планируется провести Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям, победители которого будут представлять регион в апреле на II Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям в «Артеке».

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