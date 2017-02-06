Для участников проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» состоялись учебно-тренировочные сборы

06 Февраля 2017 года, 18:50

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоялись учебно-тренировочные сборы по реализации проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании». В них приняла участие научный руководитель Ассоциации 3D образования, автор учебных и методических пособий по 3D технологиям Татьяна Маштакова (Санкт-Петербург).

Участниками учебно-тренировочных сборов стали 26 учащихся и 34 педагогических работника образовательных организаций из Апатитов, Мурманска, Мончегорска, Кировска, Кольского района и ЗАТО Александровск. Они познакомились с программой 3D моделирования «CREO», прошли обучение объемному рисованию 3D-ручкой, работали в программах объектного моделирования «Tincercad» и «3dzavr», моделировали с элементами 3D сканирования, изучали особенности 3D принтеров и 3D сканеров. Эксперты и учащиеся познакомились с регламентом проведения олимпиады по 3D технологиям, педагоги разрабатывали технологические карты урока с применением 3D технологий.

«Все участники учебно-тренировочных сборов получили сертификаты о прохождении обучения по теме «3D технологии в образовании», - отметили в Министерстве по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области.

3-4 марта в Мурманской области планируется провести Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям, победители которого будут представлять регион в апреле на II Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям в «Артеке».