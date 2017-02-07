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Главная » Образование » ТГК-1 заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 10:10

ТГК-1 заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» заключил соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Мурманской области. Подготовку кадров для энергетики будут проводить Мурманский арктический государственный университет (филиал в г. Апатиты), Мурманский государственный технический университет, Мурманский строительный колледж им.Момота и Кандалакшский индустриальный колледж.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут обучение специалистов для тепло- и гидроэлектростанций, прохождение производственной практики на энергетических объектах, научно-исследовательская деятельность.

«Взаимодействие работодателей и учебных заведений позволяет повысить качество знаний и умений выпускников, дает возможность учащимся соответствовать требованиям предприятий к квалификации и специализации для успешного трудоустройства, обеспечивает потребности промышленности в грамотных работниках и инженерах, крайне востребованных сегодня», — отметила административный директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Светлана Сизоненко.

Для студентов и молодых специалистов, приходящих в компанию, разработана система адаптации и наставничества, позволяющая передавать знания и опыт по эксплуатации конкретного оборудования, формировать среду для развития компетенций, постоянно повышать профессиональный уровень.

В рамках соглашений о сотрудничестве также будет внедряться Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, разработанный Агентством стратегических инициатив России для трансформации системы профессионального образования на основе международных стандартов.

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