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Главная » Образование » Вместо фонетики ученики младших классов будут развивать устную речь
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 14:06

Вместо фонетики ученики младших классов будут развивать устную речь


РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Раздел «Фонетика» в программе по русскому языку в младших классах может быть существенно сокращен. Как сообщают «Известия», умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках не вошло в требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС).

Министр образования Ольга Васильева проанализировала действующие стандарты и пришла к выводу об их некорректности. Теперь ведомству поручено детализировать требования.

«Одна из центральных задач в общем образовании, над которой сейчас работает министерство, — наполнение ФГОС содержанием. Это необходимо для четкого понимания того, что должен знать и уметь ребенок по каждому предмету в конце каждого класса. По итогам этой работы будут подготовлены проекты приказов по внесению изменений в ФГОС общего образования», - пояснили в пресс-службе Минобрнауки.

Осенью прошлого года рабочие группы по каждому из предметов приступили к разработке конкретных требования к знаниям учеников. Уже сейчас представители рабочей группы по русскому языку считают, что от учеников не требуется умение проводить фонетический анализ слов.

«Школьная фонетика ограничивается минимальными сведениями, которые часто носят не совсем научный характер. Например, школьное деление на слоги зачастую не совпадает с современными лингвистическими концепциями слога. Так же как транскрипция, которую они пишут в школе, носит предельно упрощенный характер», - прокомментировала «Известиям» завкафедрой русского языка МПГУ профессор Наталия Николина. По мнению Николиной, вопрос о том, в каком объеме следует преподавать в младших классах фонетику и нужно ли вообще, сейчас активно обсуждается в экспертном сообществе.

Член Совета по русскому языку при президенте РФ Роман Дощинский, входящий в состав рабочей группы, подтвердил, что на следующем этапе, когда будут корректироваться учебные программы, курс фонетики в младших классах будет сильно сокращен.

Эксперты предлагают большую часть учебных часов, выделенных на фонетику, потратить на развитие навыков устной речи.

Фото: fedpress.ru

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