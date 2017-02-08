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Главная » Образование » Областные депутаты обратятся в Минобороны с просьбой вернуть «нахимовцам» приоритет при поступлении в вузы
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 16:45

Областные депутаты обратятся в Минобороны с просьбой вернуть «нахимовцам» приоритет при поступлении в вузы


МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных.

Депутаты обсудили обращение по вопросу отсутствия у выпускников Нахимовского военно-морского училища права поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ вне конкурса. С инициативой выступил Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев.

Он отметил в своем выступлении, что «нахимовцы» проходят учебу в течение семи лет в условиях казарменной жизни, формируясь для дальнейшей военной службы. Из-за отмены приоритетного права поступления в вузы Минобороны в прошлом году поступили всего 37 процентов выпускников нахимовского училища.

Напомним, что о необходимости решить проблему с поступлением в военные вузы этой категории абитуриентов накануне рассказал «Би-порту» председатель комитета Михаил Ильиных. Он обратил внимание, что в этом году планируется открытие филиала Нахимовского училища в Мурманске.

Депутаты одобрили обращение в Главное управление кадров Министерства обороны РФ с просьбой рассмотреть возможность установления для «нахимовцев» льготных условий для поступления в военные вузы.

«И это наш первый шаг – услышать мнение этого ведомства, далее возможно вынести этот вопрос на обсуждение коллег из Парламентской Ассоциации Северо-Запада России», - подчеркнул Ильиных на заседании комитета.

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  • Вообще то пусть поступают на общих основаниях, либо в училище улучшают качество образования. Эти дети не инвалиды, какие ещё льготы?
  • Согласен на 100% , их и так в Нахимовском учат за гос счёт , да ещё и на полном гос обеспечении... Просто или учат плохо или выпускники такие тупые, что 37% могут продолжать обучение дальше.... кстати а чем плохо то выпускников Нахимовского без конкурса брать во флот ... блин их к этому и готовя, если умный иди в отцы командиры. не очень умный иди матросом, то же почётно...
  • В Думе нет других проблем...
 
 
 
 
 
 
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