Школьники и студенты Ковдора получают профориентированное образование

09 Февраля 2017 года, 13:53

КОВДОР/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Во время рабочей поездки в Ковдор Марина Ковтун познакомилась с работой двух учебных заведений – ресурсного центра школы №1 и Ковдорского политехнического колледжа.

В ресурсном центре реализуются физико-математический, технологический, социально-экономический, естественнонаучный и универсальный профили. Здесь имеется вся необходимая учебно-материальная база. Одним из основных партнеров центра является Ковдорский ГОК. Школьники имеют возможность знакомиться с условиями труда на ГОКе, встречаться с его руководством и сотрудниками, налажено также тесное взаимодействие с советом молодых специалистов ГОКа.

«Наша школа располагается в трех зданиях, всего в ней 906 учеников и 75 педагогических работников. Сейчас мы в ресурсном центре, где обучаются 174 старшеклассника, и получают образование дети с интеллектуальными нарушениями, их 75», – рассказала директор школы №1 Наталья Владимировна Горсткина.

Ученики показали губернатору школьное издание «Переменка» и сконструированных ими роботов, познакомили с деятельностью научного общества учащихся, продемонстрировали химический эксперимент и представили макет дробильной фабрики из «Лего».

Ковдорский политехнический колледж имеет два учебных корпуса в Ковдоре, филиал в Умбе, гараж, общежитие, два учебных автодрома и трактородром. Всего здесь 13 единиц учебной техники. За последние два года парк обновился примерно на 30%. Технику колледжа на данный момент можно посмотреть на выставке, открытой прямо у учебного здания.

«Технически колледж оснащен хорошо. Я, например, готовлю слесарей-ремонтников, они занимаются в основном горным оборудованием – станками, транспортерными лентами, насосами и т.д. В колледже для них есть все инструменты и макеты агрегатов, которые они будут ремонтировать. Обучение длится год и 10 месяцев, потом они, как правило, иду работать в ГОК», – объяснил Андрей Камышников, мастер производственного обучения по подготовке слесарей-ремонтников.

Сейчас колледж готовится внедрять программы дуального обучения. В этом году на базе ГОКа откроется опытная фабрика, где студенты будут учиться без отрыва от производства. Основным социальным партнером и заказчиком кадров для колледжа выступает Ковдорский ГОК. Наиболее перспективными и востребованным на ГОКе являются направления «горное дело», «переработка полезных ископаемых», «транспорт» и «электромонтажные работы».

«Востребованность наших выпускников высокая, 80% находят работу на территории района. Потребность ГОКа в специалистах мы удовлетворяем на 100%, готовим и специалистов из сферы обслуживания. Здесь мы смотрим по потребностям в определенной специальности: если она возникает, мы производим набор и готовим специалистов. Если нет потребности, то на некоторое время прекращаем подготовку этих специалистов», – рассказал директор колледжа Евгений Шагин.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.