Ректор МИБО предстанет перед судом за невыплату заработной платы сотрудника

10 Февраля 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В суд направлено дело в отношении ректора мурманского высшего учебного заведения, обвиняемого в невыплате заработной платы. Как рассказали «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области, ректор Международного института бизнес-образования Сергей Панков, имея реальную возможность, в период с марта по сентябрь 2016 года умышленно не выплачивал заработную плату 8 работникам института, в результате чего образовалась задолженность на сумму не менее 617 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением, на сумму 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

Панков возглавил МИБО в марте 2016 года. До того времени с декабря 2015 года ректором вуза был Сергей Плисов, ныне претендующий на должность уполномоченного по правам предпринимателей Мурманской области. В декабре же государственная аккредитация МИБО была приостановлена в связи с выявленными нарушениями.

Фото: NewsTes