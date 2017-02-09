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Главная » Образование » Ректор МИБО предстанет перед судом за невыплату заработной платы сотрудника
 
 
 
 
10 Февраля 2017 года, 10:00

Ректор МИБО предстанет перед судом за невыплату заработной платы сотрудника


МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В суд направлено дело в отношении ректора мурманского высшего учебного заведения, обвиняемого в невыплате заработной платы. Как рассказали «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области, ректор Международного института бизнес-образования Сергей Панков, имея реальную возможность, в период с марта по сентябрь 2016 года умышленно не выплачивал заработную плату 8 работникам института, в результате чего образовалась задолженность на сумму не менее 617 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный преступлением, на сумму 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

Панков возглавил МИБО в марте 2016 года. До того времени с декабря 2015 года ректором вуза был Сергей Плисов, ныне претендующий на должность уполномоченного по правам предпринимателей Мурманской области. В декабре же государственная аккредитация МИБО была приостановлена в связи с выявленными нарушениями.

Фото: NewsTes

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