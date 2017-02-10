Общественная палата России определит самую добрую школу страны

10 Февраля 2017 года, 11:15

РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Общественная палата России 1 марта совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии.

В этом году участникам будет предложено пройти пять этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в городах. Как и в прошлом году, победитель акции помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку России.

«Наша основная задача — вовлечь как можно больше россиян в решение экологических проблем страны. Поэтому мы специально выбрали игровой формат, чтобы участникам было интересно выполнять задания и бороться за победу», — рассказала инициатор акции, член ОП России Елена Сутормина, добавив, что регистрация участников началась на сайте акции добродела.рф.

Также в рамках акции будут определены не только 10 самых добрых городов России, но и 10 самых добрых школ. Как отметила Сутормина, в этом году акция проходит при поддержке Министерства образования и науки России. Итоговые рейтинги будут формироваться, исходя из количества добрых дел, выполненных в рамках акции жителями городов и учащимися школ.

Напомним, в 2016 году по итогам акции самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург. Победителем акции стала жительница Всеволожска Дарья Левина, а участие в акции приняли свыше семи тысяч россиян из 250 городов России.