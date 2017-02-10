Общественная палата России определит самую добрую школу страны

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
«Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады» «Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады»
НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске
 
 

Видеоновости16+

В Мурманской областной прокуратуре подвели итоги работы за год
 
 
 
 

Курсы валют 10.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,1099
-0,2872
1 USD
Доллар США
59,0235
-0,4894
1 EUR
Евро
63,0253
-0,4214
10 NOK
Норвежских крон
70,9153
-0,4748
10 SEK
Шведских крон
66,7008
-0,2541
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-9°
2.7 м/с
давление 783.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Должники по ЖКХ не получат ежемесячную жилищно-коммунальную выплату
10 Февраля 2017, 11:46
Должники по ЖКХ не получат ежемесячную жилищно-коммунальную выплату
Правительство ужесточает требования к детскому отдыху
10 Февраля 2017, 10:27
Правительство ужесточает требования к детскому отдыху
На время взрывных работ 11 февраля планируется закрыть движение транспорта в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»
10 Февраля 2017, 09:31
На время взрывных работ 11 февраля планируется закрыть движение транспорта в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»
Прожиточный минимум Мурманской области снизился на 100 рублей
10 Февраля 2017, 08:35
Прожиточный минимум Мурманской области снизился на 100 рублей
 
 
 
 

Самое читаемое

Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор мурманскому егерю
09 Февраля 2017, 12:45
Следственный комитет начал проверку по факту гибели отца и дочери при пожаре в Мурманске
09 Февраля 2017, 13:10
Лыжник из Мурманска погиб на трассе в Сочи
09 Февраля 2017, 16:55
Полиция Мурманской области предупреждает о вирусных мошенничествах
09 Февраля 2017, 19:00
Депутаты Мурманской областной Думы хотят разрешить продавать алкоголь с 9 утра
09 Февраля 2017, 14:50
Власти ежегодно тратят почти полмиллиарда рублей на закупку иностранного софта
09 Февраля 2017, 14:17
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » Общественная палата России определит самую добрую школу страны
 
 
 
 
10 Февраля 2017 года, 11:15

Общественная палата России определит самую добрую школу страны


РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Общественная палата России 1 марта совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии.

В этом году участникам будет предложено пройти пять этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в городах. Как и в прошлом году, победитель акции помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку России.

«Наша основная задача — вовлечь как можно больше россиян в решение экологических проблем страны. Поэтому мы специально выбрали игровой формат, чтобы участникам было интересно выполнять задания и бороться за победу», — рассказала инициатор акции, член ОП России Елена Сутормина, добавив, что регистрация участников началась на сайте акции добродела.рф.

Также в рамках акции будут определены не только 10 самых добрых городов России, но и 10 самых добрых школ. Как отметила Сутормина, в этом году акция проходит при поддержке Министерства образования и науки России. Итоговые рейтинги будут формироваться, исходя из количества добрых дел, выполненных в рамках акции жителями городов и учащимися школ.

Напомним, в 2016 году по итогам акции самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург. Победителем акции стала жительница Всеволожска Дарья Левина, а участие в акции приняли свыше семи тысяч россиян из 250 городов России.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Общественную палату Мурманской области вновь возглавил Юрий Мананков
2.
Общественная палата и Дом Дружбы провели в Мурманске «урок памяти» жертв Холокоста
3.
Первое заседание нового состава Общественной палаты Мурманской области состоится 3 февраля
4.
В новогодние праздники будет работать туристическая «горячая линия»
5.
Общественная палата России запустила сайт по сбору экологических проблем регионов страны
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта