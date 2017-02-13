Правительство Мурманской области продолжит закупать школьные автобусы

13 Февраля 2017 года, 17:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Губернатор Мурманской области подписала распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по обновлению парка школьных автобусов.

Как сообщили в областном правительстве, план подразумевает полное обеспечение школ региона автобусами в 2017 году и поддержание этого уровня в 2018-2019 годах. В него также вошли замена школьных автобусов, не соответствующих требованиям, и реализация мероприятий по обновлению парка школьных автобусов за счёт средств федерального бюджета.

Сообщается, что в этом году за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области будут приобретены восемь школьных автобусов, на эти цели предусмотрено 24,6 млн рублей, в том числе в областном бюджете – более 10 млн рублей, в муниципальных бюджетах – 14 млн рублей. В рамках реализации госпрограммы Мурманской области «Развитие образования» в 2018-2019 годах планируется приобретать ежегодно не менее четырех школьных автобусов.