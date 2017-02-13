В России создали рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
 
 

Видеоновости16+

На открытии фестиваля «Баренц-Спектакль» американские альпинисты станцевали на обшивке огромного портового крана
 
 
 
 

Курсы валют 11.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,4218
0,1938
1 USD
Доллар США
58,8457
-0,3476
1 EUR
Евро
62,6824
-0,5538
10 NOK
Норвежских крон
70,2174
-0,8490
10 SEK
Шведских крон
66,0068
-0,7072
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

11.5 м/с
давление 743.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Минстрой предлагает оборудовать дома газосигнализаторами
13 Февраля 2017, 16:50
Минстрой предлагает оборудовать дома газосигнализаторами
Сергей Дубовой занял 32 место в рейтинге глав региональных заксобраний за январь 2017 года
13 Февраля 2017, 15:40
Сергей Дубовой занял 32 место в рейтинге глав региональных заксобраний за январь 2017 года
Грузопоток по Северному морскому пути в 2016 году превысил 6,9 млн тонн
13 Февраля 2017, 14:05
Грузопоток по Северному морскому пути в 2016 году превысил 6,9 млн тонн
Мурманский торговый порт обнесут 20-метровым забором
13 Февраля 2017, 11:11
Мурманский торговый порт обнесут 20-метровым забором
 
 
 
 

Самое читаемое

Три автомобиля столкнулись в Мурманске – есть пострадавшие
13 Февраля 2017, 09:25
Человек погиб в лобовом столкновении автомобилей в Мурманске
13 Февраля 2017, 12:10
Самолёт смог совершить посадку в «Аэропорту Мурманск» только с третьей попытки
13 Февраля 2017, 07:50
Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где будет внедрена современная система по обращению с ТБО
12 Февраля 2017, 19:30
В буране потерялись два рыбака
12 Февраля 2017, 22:15
Мурманчанка была обнаружена мертвой рядом с упаковкой от лекарств
13 Февраля 2017, 15:07
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » В России создали рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 17:40

В России создали рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды


РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Межведомственная рабочая группа по предотвращению криминализации подростковой среды будет сформирована при Министерстве образования и науки РФ. Приказ о ее создании подписала глава Минобрнауки Ольга Васильева. В состав войдут представители Минобра, правоохранительных органов, члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам.

«Министерство юстиции уже разработало законопроект по либерализации наказания для детей и подростков, совершивших преступления. Рабочая группа должна будет начать работу в ближайшее время, так как проблема стоит очень остро. По словам членов комиссии, криминальные элементы в последнее время усилили свое влияние не только среди неблагополучных подростков и в детских домах, но и в обычных школах», – передают «Известия».

По данным ответственного секретаря Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой, новое поколение преступников активно использует социальные сети и видеохостинги - члены группировок с их помощью не только поддерживают связь друг с другом, но и вербуют неофитов. По мнению экспертов, такая активность криминала грозит национальной безопасности, поэтому в рабочую группу вошли представители практически всех силовых ведомств.

Напомним, на территории Мурманской области на 6,4% за девять месяцев 2016 года возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Фото: depositphotos.com

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Более 203 млн рублей задолженности по зарплате было погашено в Мурманской области в 2016 году
2.
Путин поручил создать рабочую группу для борьбы с криминализацией подростковой среды
3.
Отдел полиции Мурманска по профилактике преступлений несовершеннолетних не справляется со своими обязанностями
4.
В Мурманской области возрастает подростковая преступность
5.
В Мурманске растёт подростковая преступность
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта