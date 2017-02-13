В России создали рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды

13 Февраля 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Межведомственная рабочая группа по предотвращению криминализации подростковой среды будет сформирована при Министерстве образования и науки РФ. Приказ о ее создании подписала глава Минобрнауки Ольга Васильева. В состав войдут представители Минобра, правоохранительных органов, члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам.

«Министерство юстиции уже разработало законопроект по либерализации наказания для детей и подростков, совершивших преступления. Рабочая группа должна будет начать работу в ближайшее время, так как проблема стоит очень остро. По словам членов комиссии, криминальные элементы в последнее время усилили свое влияние не только среди неблагополучных подростков и в детских домах, но и в обычных школах», – передают «Известия».

По данным ответственного секретаря Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой, новое поколение преступников активно использует социальные сети и видеохостинги - члены группировок с их помощью не только поддерживают связь друг с другом, но и вербуют неофитов. По мнению экспертов, такая активность криминала грозит национальной безопасности, поэтому в рабочую группу вошли представители практически всех силовых ведомств.

Напомним, на территории Мурманской области на 6,4% за девять месяцев 2016 года возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

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