Мурманский индустриальный колледж приглашает на День открытых дверей

14 Февраля 2017 года, 10:40

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - Мурманский индустриальный колледж приглашает выпускников 9-х классов, их родителей, а также всех желающих на День открытых дверей, который состоится 17 февраля 2017 года (пятница) в 14.00 по адресу: г.Мурманск, ул. Подгорная, 80, актовый зал.

Вы узнаете о правилах приема в колледж, встретитесь с педагогическими работниками, познакомитесь с материально-технической базой колледжа, кабинетами, мастерскими, лабораториями, услышите рассказ о профессиях и специальностях, получаемых в колледже, жизни и учебе студентов.

Приемная комиссия колледжа работает по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Режим работы с 9-00 часов до 16-00 часов, кроме воскресенья.