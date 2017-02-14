Мурманская область присоединяется к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

15 Февраля 2017 года, 08:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - 15 февраля министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В акции участвуют более 50 субъектов Российской Федерации, в том числе и Мурманская область. Экзамен проводится по русскому языку.

В этот день родители выпускников смогут пройти всю процедуру ЕГЭ вместе со своими детьми: от рамки металлодетектора на входе в пункт проведения экзамена до получения результатов экзамена.

В мероприятии вместе с родителями примут участие главы муниципальных образований региона, руководители отделов образований и учителя школ.