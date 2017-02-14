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Главная » Образование » Сегодня школьники Мурманской области пишут репетиционный экзамен по русскому языку
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 09:45

Сегодня школьники Мурманской области пишут репетиционный экзамен по русскому языку


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – 15 февраля проходит репетиционный экзамен по русскому языку для учащихся 11 классов школ Мурманской области. Экзамен проводится в полном соответствии с порядком проведения ЕГЭ.

«Репетиционные экзамены в Мурманской области проводятся ежегодно и для выпускников 9 классов, и для выпускников 11 классов. Они позволяют психологически и организационно подготовить выпускников к экзаменам в основной период. Репетиционный экзамен позволяет всем специалистам, задействованным в процедуре проведения ЕГЭ, в режиме реального времени отработать порядок действий на пункте, а выпускникам познакомиться с процедурой проведения экзамена», – сообщила министр образования и науки Наталия Карпенко.

Одновременно вместе с выпускниками пробный ЕГЭ по русскому языку пишут и их родители. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прозодит на 15 пунктах проведения экзамена по всей области.

Наибольшую активность проявили родители выпускников ЗАТО Александровск, где вместе со своими детьми за парты сели 28 мам и пап. Всего же в акции решили принять участие более 180 человек. Репетиционный ЕГЭ по русскому языку будут пишут также министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, главы администраций Апатитов, Кировска, Оленегорска, Заполярного, Видяево, Заозерска, Кандалакшского района.

Основной задачей проведения акции является ознакомление родителей с процедурой проведения ЕГЭ. Участникам будут предложены КИМы, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений. Они не являются реальными, а включают лишь типовые задания для формирования общего представления о структуре и содержании экзаменационных материалов. В КИМах будет всего 15 заданий, рассчитанных на 40 минут.

Результаты экзамена будут объявлены до 23 февраля. Родители свои результаты смогут узнать на едином портале государственных услуг.

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