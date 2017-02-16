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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » 10 научно-исследовательских проектов представлено на региональном этапе Российского национального юниорского водного конкурса
 
 
 
 
17 Февраля 2017 года, 08:10

10 научно-исследовательских проектов представлено на региональном этапе Российского национального юниорского водного конкурса


АПАТИТЫ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ - В Апатитах в Президиуме Кольского научного центра РАН состоялся региональный этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов старшеклассников по теме охраны и восстановления водных ресурсов. Он проходил в рамках Российского национального юниорского водного конкурса, который входит в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В ходе конкурсных мероприятий школьники провели мониторинговые исследования в сфере охраны и восстановления водных ресурсов, направленные на решение проблем питьевой воды, очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия городских и сельских водоемов, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов.
На конкурс представлено 10 проектов старшеклассников из Мурманска, Апатитов и Верхнетуломского.
Диплом I степени присужден Кириллу Горкавенко и Руслану Лушпенко (центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель Павел Петрин, педагог дополнительного образования);
Диплом II степени присужден Матвею Крупко (мурманская гимназия № 6, руководитель Татьяна Гардалоева, учитель истории и обществознания);
Диплом III степени присужден Ксении Косовой (апатитская гимназия № 1, руководители Лариса Воробьева, учитель биологии, Дмитрий Денисов, старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН). 
Экспертная комиссия в составе учёных Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН рекомендовала победителям конкурса Кириллу Горкавенко и Руслану Лушпенко представлять Мурманскую область в финале Российского национального юниорского водного конкурса, который будет проходить в Москве с 15 по 19 апреля. 

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