Мурманский депутат рассказал школьникам о выборах

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске «буханка» утонула в асфальте
 
 
 
 

Курсы валют 17.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,3584
0,6206
1 USD
Доллар США
57,1507
0,3788
1 EUR
Евро
60,6540
0,6291
10 NOK
Норвежских крон
68,7370
1,2133
10 SEK
Шведских крон
64,1616
0,6662
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
6.2 м/с
давление 747.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Судьба тест-полосок для измерения уровня сахара в крови – в руках врача
17 Февраля 2017, 13:50
Судьба тест-полосок для измерения уровня сахара в крови – в руках врача
В мурманском аэропорту появятся указатели для туристов из Китая
17 Февраля 2017, 12:46
В мурманском аэропорту появятся указатели для туристов из Китая
Стали известны причины январского отключения теплоснабжения в центре Мурманска
17 Февраля 2017, 11:38
Стали известны причины январского отключения теплоснабжения в центре Мурманска
Рыболовный траулер, потерявший ход в Баренцевом море, буксируют в Мурманск
17 Февраля 2017, 11:15
Рыболовный траулер, потерявший ход в Баренцевом море, буксируют в Мурманск
 
 
 
 

Самое читаемое

Карельским чиновникам представили нового главу республики
16 Февраля 2017, 16:00
Арест криминального авторитета Субботина продлён на 2 месяца
16 Февраля 2017, 15:29
Пострадавшего в ДТП пришлось вырезать из автомобиля
17 Февраля 2017, 09:25
Водитель попал под колёса внедорожника при оформлении ДТП в Мурманске
17 Февраля 2017, 13:00
Около шести автомобилей столкнулись в Мурманске
17 Февраля 2017, 12:30
Два человека пострадало в ДТП В Мурманске
17 Февраля 2017, 11:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Мурманский депутат рассказал школьникам о выборах
 
 
 
 
17 Февраля 2017 года, 14:52

Мурманский депутат рассказал школьникам о выборах


МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В рамках Дня молодого избирателя в филиале №24 Центральной городской библиотеки на Шабалина, 59 состоялась встреча, в которой приняли участие старшеклассники школы №31 и гимназии №6.

Как сообщают в администрации Мурманска, целью мероприятий являлось формирование у молодежи правовой и политической культуры и гражданской ответственности, а также повышение уровня информированности о выборах.

Школьники задали вопросы о системе местного самоуправления и особенностей выборного процесса заместителю председателя Совета депутатов города Мурманска Михаилу Белошееву.

«Мы должны помочь будущим избирателям понять значимость выборов, воспитать у молодого поколения активную гражданскую позицию. Стоит отметить, что школьники интересуются вопросами городского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, структуры органов местного самоуправления, что говорит об их сознательном отношении к происходящему в городе, неравнодушии к будущему Мурманска», - отметил Белошеев.

АГМ

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Дмитрий Филиппов встретился с главой областного исполкома ОНФ
2.
Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»
3.
В Мурманске пройдет акция «Молодая семья»
4.
Водитель попал под колёса внедорожника при оформлении ДТП в Мурманске
5.
Около шести автомобилей столкнулись в Мурманске
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта