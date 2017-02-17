Мурманский депутат рассказал школьникам о выборах

17 Февраля 2017 года, 14:52

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В рамках Дня молодого избирателя в филиале №24 Центральной городской библиотеки на Шабалина, 59 состоялась встреча, в которой приняли участие старшеклассники школы №31 и гимназии №6.

Как сообщают в администрации Мурманска, целью мероприятий являлось формирование у молодежи правовой и политической культуры и гражданской ответственности, а также повышение уровня информированности о выборах.

Школьники задали вопросы о системе местного самоуправления и особенностей выборного процесса заместителю председателя Совета депутатов города Мурманска Михаилу Белошееву.

«Мы должны помочь будущим избирателям понять значимость выборов, воспитать у молодого поколения активную гражданскую позицию. Стоит отметить, что школьники интересуются вопросами городского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, структуры органов местного самоуправления, что говорит об их сознательном отношении к происходящему в городе, неравнодушии к будущему Мурманска», - отметил Белошеев.

АГМ