Детской театральной школе – 20 лет

17 Февраля 2017 года, 20:25

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня Детская театральная школа отметила свой 20-летний юбилей.

«Детская театральная школа – необыкновенное учреждение образования в сфере культуры и искусства, здесь потрясающий коллектив и замечательные дети. Я хочу пожелать продолжать то большое дело, которым они занимаются на протяжении 20 лет. Самое главное – вкладывать в детей то, что делает молодого человека гражданином великой страны», - отметил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Кроме Ершова, театральную школу с юбилеем поздравил мэр Мурманска Дмитрий Филиппов, уполномоченный по правам ребенка Борис Коган и другие, письма с поздравлениями прислали депутат Государственной Думы Алексей Веллер, основательница ДТШ Виктория Чачина, председатель комитета по культуре администрации Мурманска Елена Наймушина и т.д.

«От всей души поздравляю и весь дружный коллектив с замечательной датой. Примите слова благодарности за ваш труд, мудрость, чуткость и понимание, за незабываемые городские праздники и удивительные театральные постановки. Желаю команде творческих людей, профессионалов своего дела, новых идей и свершений, реализации самых смелых планов и надежд», - обратился к коллективу Веллер.

Партнеры ДТШ, которые не смогли прийти на праздник, передали слова благодарности и подарки. ООО «Электротранспорт» вручил школе сертификат на размещение рекламы в троллейбусах и автобусах на сумму 50 тысяч рублей, а газета «Вечерний Мурманск» подарили сертификат на 10 подписок на газету. Работникам театральной школы были вручены грамоты и благодарности.

«Это уникальный образовательный и культурный проект, очень яркое явление в жизни города. Эта школа воспитывает великолепных детей и прививает им великолепные знания, является участником, призером и лауреатом многих конкурсов от местного до международного уровня, для нас это огромная честь. Огромное спасибо педагогам, которые вкладывают душу в свое дело. Хочу пожелать достижения новых вершин, процветания и талантливых детей!», - поздравил школу мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

В театральной школе обучаются около 700 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет на отделениях «Основы актерского мастерства и режиссуры», «Основы художественно-постановочной работы», «Дополнительные платные образовательные услуги». На ее базе сложилась самостоятельная театральная труппа. Ежегодно здесь ставят более 20 спектаклей, а количество желающих поступить в ДТШ превышает количество свободных мест.

За последние годы учреждение преобразилось, здесь выполнен масштабный ремонт: заменены системы теплоснабжения и вентиляции, инженерные сети, расширены площади, отремонтированы кабинеты, фасад и крыльцо, в зрительном зале обновлен пол, установлены новые кресла.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь.