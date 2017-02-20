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В Мурманске состоялась первая официальная фотосессия участниц конкурса «Краса Заполярья – 2017»
 
 
 
 

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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Главная » Образование » Студенты Мурманского педагогического колледжа – участники чемпионата «Молодые профессионалы» в Ленинградской области
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 16:42

Студенты Мурманского педагогического колледжа – участники чемпионата «Молодые профессионалы» в Ленинградской области


ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - Студенты Мурманского педагогического колледжа Денис Мельников и Екатерина Полякова представляют Кольское Заполярье на I региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, WSR), который открылся в Ленинградской области. В конкурсе также принимают участие преподаватели учебного заведения Ольга Габаина и Елена Лебедева – они входят в состав команды экспертов чемпионата и в течение всех дней соревнований будут оценивать работу конкурсантов.

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Конкурс проводится на базе Кировского политехнического техникума и Тихвинского промышленно-технологического техникума по 14 направлениям, в числе которых и педагогические компетенции. Наряду с участниками из образовательных учреждений Ленинградской области, чемпионат принимает студентов из Москвы и Московской области, Мурманской области, Красноярского края, республики Карелия и Калининградской области. Согласно правилам регионального чемпионата, гости из других регионов участвуют в соревнованиях вне конкурса.

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Напомним, Денис и Екатерина являются победителями II регионального чемпионата WSR Мурманской области в компетенциях «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» соответственно. В Кировске им предстоит показать уровень своего мастерства в решении профессиональных педагогических задач. Так, в компетенции «Дошкольное воспитание» необходимо будет продемонстрировать навыки выразительного чтения, разработать и провести занятие, дидактическую игру и комплекс утренней гимнастики для дошкольников, выполнить ряд иных заданий. На площадке «Преподавание в младших классах» участники чемпионата будут соревноваться в умениях писать и творчески представлять эссе, разрабатывать и представлять жюри фрагменты урока и родительского собрания, учебную презентацию для методического обеспечения образовательного процесса.

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