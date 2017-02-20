Студенты Мурманского педагогического колледжа – участники чемпионата «Молодые профессионалы» в Ленинградской области

20 Февраля 2017 года, 16:42

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - Студенты Мурманского педагогического колледжа Денис Мельников и Екатерина Полякова представляют Кольское Заполярье на I региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, WSR), который открылся в Ленинградской области. В конкурсе также принимают участие преподаватели учебного заведения Ольга Габаина и Елена Лебедева – они входят в состав команды экспертов чемпионата и в течение всех дней соревнований будут оценивать работу конкурсантов.

Конкурс проводится на базе Кировского политехнического техникума и Тихвинского промышленно-технологического техникума по 14 направлениям, в числе которых и педагогические компетенции. Наряду с участниками из образовательных учреждений Ленинградской области, чемпионат принимает студентов из Москвы и Московской области, Мурманской области, Красноярского края, республики Карелия и Калининградской области. Согласно правилам регионального чемпионата, гости из других регионов участвуют в соревнованиях вне конкурса.

Напомним, Денис и Екатерина являются победителями II регионального чемпионата WSR Мурманской области в компетенциях «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» соответственно. В Кировске им предстоит показать уровень своего мастерства в решении профессиональных педагогических задач. Так, в компетенции «Дошкольное воспитание» необходимо будет продемонстрировать навыки выразительного чтения, разработать и провести занятие, дидактическую игру и комплекс утренней гимнастики для дошкольников, выполнить ряд иных заданий. На площадке «Преподавание в младших классах» участники чемпионата будут соревноваться в умениях писать и творчески представлять эссе, разрабатывать и представлять жюри фрагменты урока и родительского собрания, учебную презентацию для методического обеспечения образовательного процесса.