Школьники из Полярных Зорь смогут стать участниками весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

20 Февраля 2017 года, 16:55

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Команда школьников из гимназии №1 Полярных Зорь «ЖМИ» представит свой город на Федеральном этапе Чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом».

«В этом году на региональном этапе в эрудиции состязались 11 команд из города энергетиков и 10 команд из Мурманска. Формат турнира проходил по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», где команды соревнуются не с «телезрителями», а друг с другом», - сообщили в управлении информации и общественных связей Кольской АЭС.

25 марта на атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске участников федерального этапа ждет онлайн-игра между всеми регионами-участниками. Лидеры Чемпионата смогут принять участие в съемках весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».

Отборочный тур IV Всероссийского синхронного экспериментального чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» состоялся в информационном центре Кольской АЭС 18 февраля.