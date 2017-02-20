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Жизнь в Мурманске


Сари
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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Школьники из Полярных Зорь смогут стать участниками весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 16:55

Школьники из Полярных Зорь смогут стать участниками весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Команда школьников из гимназии №1 Полярных Зорь «ЖМИ» представит свой город на Федеральном этапе Чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом».

«В этом году на региональном этапе в эрудиции состязались 11 команд из города энергетиков и 10 команд из Мурманска. Формат турнира проходил по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», где команды соревнуются не с «телезрителями», а друг с другом», - сообщили в управлении информации и общественных связей Кольской АЭС.

25 марта на атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске участников федерального этапа ждет онлайн-игра между всеми регионами-участниками. Лидеры Чемпионата смогут принять участие в съемках весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».

Отборочный тур IV Всероссийского синхронного экспериментального чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» состоялся в информационном центре Кольской АЭС 18 февраля.

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