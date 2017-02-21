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Главная » Образование » В Мурманске состоялась торжественная церемония закладки первого камня филиала Нахимовского военно-морского училища
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 17:15

В Мурманске состоялась торжественная церемония закладки первого камня филиала Нахимовского военно-морского училища


МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске состоялась торжественная церемония закладки первого камня самого северного филиала Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища.

В митинге приняли участие командование Северного флота, руководители администраций Мурманской области и Мурманска, представители Главного управления обустройства войск, представители духовенства, воспитанники «Североморского кадетского корпуса», юнармейцы и другие.

Право открытия закладного камня представилось командующему Северным флотом вице-адмиралу Николаю Евменову, губернатору Марине Ковтун и выпускникам Нахимовского военно-морского училища. После этого был дан торжественный салют.

«Сегодня впервые за Полярным кругом закладывается камень строительства специализированного общеобразовательного заведения, которое даст путевку в жизнь поколению будущих флотоводцев. Судя по тяжелой технике, которую мы видим – подъемные краны, бетономешалку – я верю, что уже в августе откроется училище, и мы примем первых ребят, которые посвятят свою жизнь служению Отечеству и морю», – отметил Евменов.

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Закладной камень освятил митрополит Мурманский и Мончегосркий Симон, который подчеркнул, что «камень этот – надежный фундамент, на котором будет созидаться здание для филиала Нахимовского военно-морского училища, и от нас зависит, как мы эту прочность обеспечим, как надежно построим здание, как подготовим все для хорошей учебы и как подготовимся сами».

«Глупо рассуждать, что важнее – церковная сфера или военная, ведь одно восполняет другое. Вместе с другими сферами нашей жизни они составляют нечто целое, полноту нашей жизни, полноту и могущество нашей силы. Очень важно, что сегодня вот такое внимание оказано этим молодым людям, что на них делается ставка», – сказал митрополит.

Нахимовское военно-морское училище основано в Ленинграде в 1944 году, оно ориентировано на подготовку воспитанников к учёбе в военных вузах. В 2016 году его филиалами стали президентские кадетские училища в Севастополе и Владивостоке. Как отметил Владимир Путин, «молодые люди, которые стремятся связать свою жизнь с морем, должны быть максимально приближены к нашим флотам».

Для расположения учебного заведения в Мурманске было рассмотрено девять участков. В итоге была выбрана площадка в 17,7 гектаров в районе улицы Шевченко, где раньше находилась войсковая часть технического обеспечения. 12 зданий и сооружений демонтировали. Первая техника вышла сюда в декабре 2016 года, а уже в сентябре этого года училище должно принять первых студентов.

К 1 сентября планируется построить самые необходимые сооружения для обеспечения учебного процесса и проживания кадетов. Потом будут возведены второй спальный корпус, спортивный комплекс, технические площадки, крытая автостоянка, склад материально-технического обеспечения и тир. На территории 7,89 гектаров будет выполнено благоустройство.

Сейчас работы по возведению монолитного каркаса объектов первой очереди строительства выполнены на 48%. На объекте трудится 259 рабочих строительных специальностей и 32 инженерно-технических сотрудника. Весной и летом темп строительства будет выше. Работы ведут специалисты Главного управления обустройства войск с привлечением надежных партнеров.

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В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища смогут на полном государственном обеспечении жить и учиться 560 воспитанников. Вполне возможно, что в будущем название заведения дополнят: это будет Арктический филиал Нахимовского военно-морского училища.

«Закладка этого камня – знаменательное событие в жизни Северного флота и Мурманской области. Мы гордимся тем, что Северный флот базируется у нас, народ и армия едины, регион и флот живет одной жизнью. Десятки тысяч детей, которые живут в ЗАТО, в гарнизонах, мечтают продолжать дело своих отцов, и мы горды тем, что теперь такая возможность появится. Я уверена, что жители других регионов будут приезжать сюда для учебы в филиале Нахимовского училища», – заявила Марина Ковтун.

Фоторепортаж с церемонии закладки первого камня филиала Нахимовского военно-морского училища смотрите здесь.

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